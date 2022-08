Batgirl ne verra pas le jour après l’annulation de la sortie de Warner Bros.

Warner Bros. a supprimé les 90 millions de dollars américains Fille chauve-souris film prévu pour HBO Max, selon une personne liée au film qui n’était pas autorisée à en parler publiquement.

La décision était très inhabituelle pour un film aussi cher et presque terminé. Mais le studio a finalement décidé Fille chauve-souris ne méritait ni un premier streaming ni une sortie en salles, et a plutôt choisi d’annuler entièrement le film mettant en vedette Dans les hauteurs star Leslie Grace comme Batgirl et co-vedette Michael Keaton (de retour comme Batman), JK Simmons et Brendan Fraser. Il a été réalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallah. Production terminée en avril.

La décision de Warner Bros., sans aucun parallèle évident dans l’histoire d’Hollywood, a envoyé des ondes de choc dans l’industrie. Lorsqu’un film à gros budget ne répond pas aux attentes d’un studio, il est généralement vendu ou jeté discrètement sans tambour ni trompette. Fille chauve-souriséclairé avant la fusion de WarnerMedia avec Discovery Inc., ne verra tout simplement pas le jour après des projections de tests apparemment médiocres.

“Nous sommes attristés et choqués par la nouvelle. Nous n’arrivons toujours pas à y croire”, ont déclaré El Arbi et Fallah dans un communiqué mercredi.

“En tant que réalisateurs, il est essentiel que notre travail soit montré au public, et bien que le film soit loin d’être terminé, nous souhaitons que les fans du monde entier aient eu l’occasion de voir et d’embrasser eux-mêmes le film final. Peut-être qu’un jour ils va incha’Allah [if God wills].”

Les réalisateurs ont signé leur déclaration, publiée sur Instagram, “Batgirl For Life”.

Sous la direction du nouveau directeur général de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, Warner Bros. modifie sa stratégie en matière de sorties de films et de réduction des coûts. Sous l’ancien directeur général Jason Kilar et en partie en réponse à la pandémie, le studio a mis en œuvre des sorties jour et date en 2021, ouvrant des films simultanément dans les salles et sur HBO Max. D’autres films, comme Fille chauve-sourisont été produits uniquement pour HBO Max.

Cette année, Warner Bros. est revenu à des fenêtres de cinéma exclusives pendant au moins 45 jours avant d’envoyer des films à HBO Max. Alors que Fille chauve-souris n’est pas aussi cher que de nombreux films de super-héros, qui coûtent généralement entre 150 et 200 millions de dollars américains, c’est un film à plus gros budget pour un titre HBO Max.

Zaslav a maintenu que les films à gros budget sont mieux servis par un déploiement en salles. Mais commercialiser un film comme Fille chauve-souris car ce genre de libération nécessiterait des dizaines de millions de plus. Warner Bros. Discovery devrait publier jeudi ses résultats du deuxième trimestre.

Les représentants de Warner Bros. et Warner Bros. Discovery ont refusé de commenter. La Fille chauve-souris les plans ont été signalés pour la première fois par le New York Post.

Le nouveau film Scooby Doo mis de côté par Warner Bros.

Warner Bros. également mis de côté Scoob ! : Le repaire des fêtesune suite presque terminée des années 2020 Scoob ! Le producteur et écrivain Tony Cervone a confirmé mardi dans un post Instagram que le Scoob ! le film a été mis en boîte.

“Oui, j’ai peur que ce soit vrai”, a écrit Cervone. “Le film est pratiquement terminé et s’est déroulé à merveille. J’ai le cœur brisé.”

La Fille chauve-souris L’annulation intervient alors que Warner Bros. tente de réorganiser ses opérations DC Films. Alors que Le Batman plus tôt cette année a bien performé avec 770,8 millions de dollars américains de ventes de billets, les sorties de Warner DC ont été erratiques et en proie à la controverse. Le flashdont la sortie est prévue en juin prochain, met en vedette Ezra Miller, qui a été arrêté deux fois cette année à Hawaï, dans une affaire de conduite désordonnée et soupçonné d’agression.

Warner Bros. espère réorganiser et réinitialiser son pipeline DC – en devenant plus gros, pas plus petit avec son rival Marvel. En fin de compte, Fille chauve-souris ne convenait pas à ces plans.