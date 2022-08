‘Batgirl’ en conserve obtient apparemment des ‘projections funéraires’ secrètes

Les fans de bandes dessinées ont poussé un cri collectif de consternation lorsque Découverte de Warner Bros. fille chauve-souris annulée plus tôt ce mois-ci malgré des dépenses allant jusqu’à 90 millions de dollars. Le film, dirigé par les réalisateurs de Mme Marvel Adil El Arbi et Bilall Fallahdevait auparavant faire ses débuts sur le service de streaming HBO Max cette année.

Quelques personnes sont voir au moins une partie de Batgirl cette semaine, selon The Hollywood Reporter, avec des projections secrètes sur le terrain de Warner Bros. à Burbank, en Californie. Ces “initiés sélectionnés” seront apparemment composés d’acteurs et d’équipes de cinéma, ainsi que de représentants et de cadres.

L’une des sources du point de vente a qualifié les événements de “projections funéraires”, avant que le film ne soit enfermé. Il n’est pas clair si ces publics verront l’intégralité du film, qui était apparemment terminé à 90%, ou sélectionneront des séquences.

Batgirl devait présenter Leslie Grace dans le rôle de Batgirl / Barbara Gordon, Michel Keaton retournant à son rôle de Batman, JK Simmons en tant que commissaire du département de police de Gotham (et le père de Barbara) Jim Gordon et Brendan Fraser en tant que supervillain Firefly.

Lundi, El Arbi et Bilall Fallah Raconté la chaîne YouTube SKRIPT qu’ils n’avaient pas accès aux images. Le duo de réalisateurs belges a déclaré qu’on lui avait dit que l’annulation du film était motivée par des raisons financières.

“Ce n’était pas un problème de talent de notre part ou de l’actrice, ou même de la qualité du film”, a déclaré El Arbi.

Le couple a exprimé son espoir que le film sortira un jour. L’interview vidéo de SKRIPT comprend des images alléchantes de l’ensemble, y compris Keaton dans le Batsuit, afin que nous ayons une idée de ce qui aurait pu être.

Warner Discovery a également retardé deux prochaines suites de films DCDate limite annoncée mercredi. Shazam : la fureur des dieux devrait sortir le 17 mars 2023 (au lieu du 21 décembre), et Aquaman et le royaume perdu devrait sortir le 25 décembre 2023 (précédemment prévu pour le 17 mars de l’année prochaine).

DC n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les projections de Batgirl.

