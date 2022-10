BatFest revient au centre-ville de Batavia le 29 octobre – Shaw Local

BatFest, l’événement familial sur le thème d’Halloween, revient au centre-ville de Batavia le samedi 29 octobre.

L’événement, parrainé par Batavia MainStreet, se déroule de 10 h à 14 h.

Certaines des activités comprennent le tour ou le traitement du centre-ville, le dernier marché fermier de la saison, les «incroyables chauves-souris» au café Bocaditos, Wazio Pumpkin Roll, un magicien et des ballons de 10 h à midi, des histoires BatFest à la bibliothèque publique de Batavia à partir de 11: De 30h30 à 11h50, un spectacle de reptiles au Wilson Street Mercantile de 11h30 à 12h45, un défilé à 11h50 et des concours de costumes pour enfants et animaux de compagnie au Peg Bond Center.

Pour voir la liste complète des événements et des activités, visitez https://downtownbatavia.com/event/batfest/.