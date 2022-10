Bateaux London Gold Cup : Regal Encore, 14 ans, prête pour une cinquième manche dans le handicap d’Ascot | Nouvelles de la course

Regal Encore fera sa cinquième apparition dans le Bateaux London Gold Cup Handicap Chase à Ascot samedi à l’âge de 14 ans.

Ce sera sa 16e course à Ascot, où il a remporté quatre victoires et terminé à six autres reprises pour Anthony Honeyball.

Troisième de la course il y a 12 mois, il a couru avec 13 livres de moins cette fois-ci, malgré avoir montré beaucoup de ses anciennes capacités lors de son avant-dernière sortie.

“Sa dernière course était dans le Topham, mais celle d’avant était de retour à Ascot et il a en fait atterri sur deux avec un ongle devant”, a déclaré Honeyball.

“Nous pensions” cela ne peut pas se reproduire “et même s’il a terminé quatrième, ce sont de belles marges. Cela aurait pu être son âge, les jeunes jambes se sont éloignées de lui, mais il a de nouveau couru après le dernier pour être quatrième.

“Il y a couru tellement de fois et Richie (McLernon) le monte de la même manière à chaque fois qu’ils ont tous fusionné en un pour moi, je ne pouvais pas me souvenir d’une course d’une autre !

“Il a remporté quatre de ces gros pots à Ascot et il est difficile de les distinguer, mais il a certainement assez bien couru à quelques reprises la saison dernière pour lui permettre de revenir à Ascot.”

Honeyball insiste sur le fait que Regal Encore affiche tout son ancien enthousiasme à la maison, malgré son âge avancé.

“C’est une loi en soi. Cela peut signifier quelque chose ou non, mais cette saison, il a recommencé à avoir un cheval de tête parce qu’il aimait les avantages. Je suis sur son cheval de tête à la minute parce que si vous le montiez à l’envers tous les jours, il en ferait trop”, a déclaré Honeyball.

“Il a toujours été comme ça, certainement en tant que jeune, mais ensuite il a traversé une période de chute et de lob à l’envers. Il est juste un peu fou mais nous pourrions faire avec quelques autres comme lui, c’est sûr.

“Ce serait tellement génial s’il gagnait. Nous ne serions certainement pas dérangés si nous ne pensions pas qu’il y avait une chance. En raison des hauts et des bas à Ascot et du départ rapide sur trois milles, cela lui convient par là-bas. , ils descendent à toute allure et on en découvre tout de suite beaucoup.

“S’il peut faire son truc normal, il a au moins une chance d’être dans le cadre.”