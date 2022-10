Bateaux London Gold Cup Day : Ascot five de Declan Rix à suivre ce week-end ! | Nouvelles de la course

Declan Rix, spécialiste de The Races, est de retour avec ses cinq coureurs pour surveiller de près ce week-end à Ascot le jour de la Gold Cup des Bateaux London.

1h30 – Samarrive

Les débuts de chasse de Goshen feront sans aucun doute la une des journaux ici, et l’équipe de Gary Moore lui a trouvé un excellent point de départ, avec ses trois rivaux hors du handicap, mais SAMARRIVE m’a frappé comme un cheval qui pouvait passer à des choses plus grandes et meilleures cette saison.

Une dernière campagne de type progressif qui a remporté deux victoires extrêmement impressionnantes à Sandown, physiquement, il avait l’air du genre qui s’améliorerait à nouveau de manière significative pour l’herbe d’un autre été. Polyvalent au sol, tant qu’il va droitier; pour un sentier côtier, Samarrive semble merveilleusement simple.

J’espère que samedi pourrait être le début d’une grande saison pour ce garçon de cinq ans qui a obtenu une bonne mention dans notre tournée des écuries Paul Nicholls.

2:05 – Appel de la nature

Alan King a remporté trois des 10 dernières courses de ce handicap compétitif et j’espère qu’il pourra continuer sur sa lancée avec APPEL DE LA NATURE. Un beau et grand fils de Fame And Glory, le six ans a fait des progrès constants la saison dernière, remportant deux courses avant de terminer sa campagne un peu décevante à Cheltenham.

Il y avait des excuses ce jour-là cependant, où les vétérinaires ont découvert qu’il avait surchauffé après la course; son entraîneur pense qu’il était au-dessus et j’ai senti qu’il n’était pas resté. Descendre au voyage minimum devrait convenir, à la fois visuellement et en termes de pedigree, et tant qu’il est prêt à partir, il devrait donner une bonne image de lui-même.

Raw, à la fois mentalement et physiquement dans certaines de ses courses la saison dernière, il est un autre qui a probablement bien fait cet été.

2:40 – Monsieur Lecoq

MONSIEUR LECOQ a été volé tard dans cette course la saison dernière avec une marque inférieure de 2 livres où il est arrivé à l’avant tard et a mal ralenti. En vieillissant, l’enfant de huit ans est devenu plus paresseux et c’est un tour occupé pour quiconque jette sa jambe sur lui; il a besoin de beaucoup de cajolerie !

Dans cet esprit, ses connexions intéressantes ont de nouveau atteint les œillères; et après un retour satisfaisant sans couvre-chef à Chepstow il y a 22 jours, il semble prêt à courir une grande course.

Dans un domaine où bon nombre des principaux prétendants font leurs débuts saisonniers, j’espère que les œillères et le fitness le verront se rapprocher.

15:15 – Poppa Poutine

Avec quatre des cinq premiers sur le marché ici ayant leurs débuts saisonniers, j’espère POPPA POUTINE peut faire en sorte que la condition physique compte et dépasser son prix de 14/1 à partir du bas des poids.

Toujours seulement six avec un physique solide pour continuer à s’améliorer, il pourrait bien y avoir plus à venir de ce personnage sympathique. Bien qu’il puisse être paresseux, il est toujours là pour son cavalier et est une sorte de jeu.

Il lui manque probablement la classe de l’un des deux ici, mais toute autre pluie serait un gros plus, juste pour en faire un test d’endurance, et aussi ralentir ces types plus calmes.

3:50 – Souffle ta bourre

Très progressif en trois courses exceptionnelles la saison dernière, le bien élevé SOUFFLE VOTRE WAD semble l’un des plus beaux chevaux britanniques à courir les haies cette saison.

Un bon quatrième dans le pare-chocs de 2e année lors de la réunion du Grand National d’Aintree alors qu’il était un peu hors de son terrain tôt, il a attiré l’attention dans la ligne droite avec la façon dont il a voyagé.

Par le nouveau taureau National Hunt sensation Walk In The Park, sa mère Molly’s Mate est une demi-sœur du grand Faugheen, ce qui signifie qu’il n’est pas seulement intéressant sur le papier, mais aussi sur ce que nous avons vu sur la piste jusqu’à présent.