Bateau plein de passagers nus lors du dîner romantique du couple gatecrash après une visite naturiste repérée dans l’estuaire

Un BATEAU plein de passagers nus a détruit l’anniversaire de mariage d’un couple après une tournée de nudistes.

Le couple en train de dîner en amoureux a eu le choc de sa vie lorsqu’un bateau rempli de personnes nues a fait signe alors qu’ils mangeaient dans un restaurant au bord d’une rivière.

John Wood, de Seawood Yachts, était au River Exe Cafe en train de prendre un repas avec sa femme lorsqu’un bateau de croisière de « naturistes » est passé, les exposant à des vues surprenantes.

Le navire était exploité par le naturiste Torbay Sun Club lors de sa « croisière nue » annuelle.

Les membres profitent de la croisière complètement nus et sont encouragés à interagir avec d’autres collègues naturistes à bord.

Alors que la plupart des convives du restaurant étaient amusés de voir les passagers dans toute leur splendeur, certains s’inquiétaient pour leur santé en raison des vents violents qui soufflaient à l’époque.

John a déclaré à Devon Live: « Ma femme et moi étions en train de passer un délicieux dîner d’anniversaire au café River Exe lorsque nous avons aperçu un bateau rempli de personnes nues voyageant lentement.

« La réaction dans le restaurant était principalement d’amusement et d’inquiétude pour leur santé alors que le vent se levait. Heureusement, c’était la seule chose qui l’était !’

Alors que beaucoup d’entre nous connaissent le terme «croisière alcoolisée», la «croisière nue» d’Exmouth est devenue en quelque sorte un événement annuel sur le calendrier des naturistes de Torbay et au-delà.

Chaque année, ils embarquent pour la «croisière nue» d’Exmouth sur un bateau de plaisance loué à la société locale Stuart Line et chaque année, la vue de personnes nues profitant de la vue et faisant la fête depuis le pont ci-dessous a attiré l’attention d’autres utilisateurs de bateaux sur l’estuaire. .

Contrairement à l’opinion publique, être nu n’est pas illégal, sauf lorsqu’il est destiné à provoquer l’alarme ou la détresse.

Le Torbay Sun Club, qui se décrit comme l’un des plus grands clubs de natation et de sauna naturistes du Royaume-Uni, s’adressant aux personnes de tous âges et de tous horizons, décrit comment il perçoit le naturisme sur son site Web.