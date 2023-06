Bateau de migrants en Grèce : les corps transférés alors que la recherche se poursuit

KALAMATA, Grèce –

Les secouristes ont transféré les corps des migrants morts dans des camions frigorifiques alors qu’une importante recherche se poursuivait jeudi pour d’éventuels survivants d’une catastrophe maritime dans le sud de la Grèce. Des centaines de personnes sont toujours portées disparues.

Au moins 78 corps ont été retrouvés après qu’un bateau de pêche bourré de migrants cherchant à se rendre de la Libye à l’Italie a chaviré et coulé un jour plus tôt dans les eaux profondes au large des côtes grecques.

Les sauveteurs ont sauvé 104 passagers – dont des Égyptiens, des Syriens, des Pakistanais, des Afghans et des Palestiniens, principalement des hommes et dont huit mineurs – mais les autorités craignent que des centaines d’autres aient été piégés sous le pont. Si cela se confirmait, cela ferait de la tragédie l’une des pires jamais enregistrées en Méditerranée centrale.

Les autorités ont révisé le nombre de morts confirmé de 79 après un décompte nocturne des corps.

« Les survivants sont dans une situation très difficile. En ce moment, ils sont sous le choc », a déclaré à l’Associated Press Erasmia Roumana, chef d’une délégation de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, après avoir rencontré les migrants secourus dans un hangar de stockage du port sud de Kalamata.

« Ils veulent entrer en contact avec leurs familles pour leur dire qu’ils vont bien, et ils n’arrêtent pas de poser des questions sur les disparus. Beaucoup ont des amis et des parents portés disparus. »

La Grèce a déclaré trois jours de deuil et les politiciens ont suspendu leur campagne pour les élections générales du 25 juin. Un procureur de la Cour suprême a ordonné une enquête sur les circonstances des décès.

Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, s’est dite « profondément attristée » par la tragédie et a promis de renforcer la coopération entre l’Union européenne et les pays voisins pour tenter de poursuivre la répression des passeurs de migrants.

Mais les groupes de défense des droits de l’homme affirment que la répression signifie que les migrants et les réfugiés sont contraints d’emprunter des itinéraires plus longs et plus dangereux pour atteindre des pays sûrs.

L’opération de recherche au sud de la région grecque du Péloponnèse n’a pas permis de localiser d’autres corps ou survivants dans la nuit ou tôt jeudi.

« Les chances de trouver (plus de survivants) sont minimes », a déclaré l’amiral des garde-côtes grecs à la retraite Nikos Spanos à la télévision publique ERT.

« Nous avons déjà vu de vieux bateaux de pêche comme celui-ci en provenance de Libye : ils mesurent environ 30 mètres (100 pieds) de long et peuvent transporter 600 à 700 personnes lorsqu’ils sont pleins à craquer. Mais ils ne sont pas du tout en état de naviguer. Pour le dire simplement, ils flottent cercueils. »

Les experts de la Garde côtière pensent que le bateau a peut-être coulé après avoir manqué de carburant ou avoir subi des problèmes de moteur, le mouvement des passagers à l’intérieur du navire l’ayant fait gîter et finalement chavirer.

Une photographie aérienne du navire avant son naufrage publiée par les autorités grecques montrait des gens entassés sur le pont. La plupart ne portaient pas de gilets de sauvetage.

« Nous assistons à l’une des plus grandes tragédies en Méditerranée, et les chiffres annoncés par les autorités sont dévastateurs », a déclaré Gianluca Rocco, chef de la section grecque de l’OIM, l’agence des Nations Unies pour les migrations.

L’OIM a recensé plus de 21 000 morts et disparitions en Méditerranée centrale depuis 2014.

Les garde-côtes grecs ont déclaré avoir été informés par les autorités italiennes de la présence du chalutier dans les eaux internationales. Il a déclaré que les efforts déployés par ses propres navires et navires marchands pour aider le bateau avaient été rejetés à plusieurs reprises, les personnes à bord insistant sur le fait qu’ils voulaient continuer vers l’Italie.

Vingt-neuf des survivants du sud de la Grèce restent hospitalisés, la plupart avec des symptômes d’hypothermie, tandis que huit ont été interrogés par les enquêteurs des garde-côtes. Des responsables gouvernementaux ont déclaré que les survivants seraient transférés dans un refuge pour migrants près d’Athènes plus tard jeudi ou vendredi.

Les corps des migrants décédés ont été transférés dans une morgue à l’extérieur d’Athènes, où des échantillons d’ADN et des photographies faciales seront prélevés pour lancer le processus d’identification. Les ambassades des pays concernés apporteront leur aide, ont déclaré des responsables de la santé.

L’endroit est proche de la partie la plus profonde de la mer Méditerranée, où des profondeurs allant jusqu’à 17 000 pieds (5 200 mètres) pourraient entraver tout effort pour localiser un navire coulé.

L’OIM a déclaré que les premiers rapports suggéraient que jusqu’à 400 personnes étaient à bord. Un réseau d’activistes a déclaré avoir reçu un appel de détresse d’un bateau dans la même zone dont les passagers ont déclaré qu’il transportait 750 personnes.

Le naufrage le plus meurtrier de mémoire d’homme en Méditerranée s’est produit le 18 avril 2015, lorsqu’un bateau de pêche surpeuplé transportant des migrants est entré en collision au large de la Libye avec un cargo qui tentait de venir à son secours. Seules 28 personnes ont survécu. Les experts médico-légaux ont conclu qu’il y avait à l’origine 1 100 personnes à bord.

Paphite signalée à Athènes, Grèce. La rédactrice d’Associated Press Renata Brito à Barcelone, en Espagne, a contribué à ce rapport.