Bateau avec 97 migrants échoué sur une île grecque, pas de blessé

ATHÈNES, Grèce (AP) – Un voilier transportant des dizaines de migrants s’est échoué mercredi sur des rochers sur une île du sud de la Grèce, ont annoncé les autorités. Personne n’a été signalé blessé ou porté disparu.

La garde côtière a déclaré que le voilier avait 97 personnes à bord. Il n’avait pas de détails sur leurs nationalités. Le site d’information local KytheraNews a rapporté qu’ils seraient originaires d’Afghanistan et comprenaient cinq femmes et cinq enfants âgés de 3 à 12 ans.

Le site Web a publié des photos d’un voilier avec sa proue sur les rochers et une vidéo et des photos d’un grand groupe de personnes marchant d’un petit port dans une rue et devant des maisons blanchies à la chaux.

Il n’était pas immédiatement clair d’où le navire était parti et quand.

La route maritime la plus courante vers la Grèce, membre de l’Union européenne, pour les demandeurs d’asile du Moyen-Orient, d’Asie et d’Afrique a longtemps été de la Turquie vers les îles grecques voisines de la mer Égée.

Mais avec les autorités grecques augmentant les patrouilles dans la région et faisant face à des informations persistantes faisant état d’expulsions sommaires de nouveaux arrivants vers la Turquie sans leur permettre de demander l’asile, beaucoup tentent maintenant la route beaucoup plus longue et plus dangereuse directement vers l’Italie. Les autorités grecques nient avoir procédé à des expulsions sommaires illégales de demandeurs d’asile.

___

Suivez la couverture mondiale de la migration d’AP sur https://apnews.com/hub/migration

The Associated Press