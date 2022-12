Batavia verra un nouveau lotissement, de nouvelles entreprises ouvriront en 2023 – Shaw Local

Avec de nouvelles entreprises et une toute nouvelle subdivision arrivant dans la nouvelle année, 2023 s’annonce déjà bien remplie pour Batavia.

Le promoteur Pulte Homes prévoit de construire 163 nouvelles maisons dans le nouveau lotissement Winding Creek, situé sur McKee Street, juste à l’ouest de Randall Road.

Le développement proposé de Winding Creek à Batavia comprend des maisons unifamiliales ainsi que des maisons de ville. Montré est l’un des modèles de maison. (Illustration fournie)

“Ils ont en fait deux maisons modèles ouvertes”, a déclaré Laura Newman, administratrice de la ville de Batavia, qui a ajouté que des unités sont actuellement disponibles à la vente.

Subvention fédérale pour la banque alimentaire

Batavia recevra une subvention de 3 millions de dollars du gouvernement fédéral, garantie par la représentante américaine Lauren Underwood, D-Naperville, qui permettra au Batavia Food Pantry de déménager dans un nouvel emplacement. Le financement sera utilisé pour construire ou acheter une nouvelle installation de 20 000 pieds carrés pour le garde-manger, ce qui permettra d’avoir beaucoup plus d’espace pour mieux fournir aux résidents de Batavia.

Le garde-manger quittant son emplacement actuel permettra également d’autres projets municipaux. Newman a déclaré que l’usine de traitement des eaux usées de la ville entamera également une nouvelle phase de rénovations et de mises à niveau des équipements.

« Déménager le garde-manger nous permet d’utiliser leur ancien emplacement. Nous pouvons démolir ce bâtiment et l’utiliser comme site des nouveaux ouvrages de tête de l’usine », a-t-elle déclaré. “Donc, tout cela va en quelque sorte se produire main dans la main.”

Chicken Salad Chick, une chaîne de restaurants nationale avec des restaurants dans 17 États, propose 12 variétés de salade de poulet ainsi que d’autres éléments de menu. (John Stark)

Nouvelles entreprises

Une série de nouveaux restaurants devraient ouvrir dans la ville en 2023, a déclaré la présidente de la Chambre de commerce de Batavia, Margaret Perreault. Les nouveaux arrivants à Batavia incluent Chicken Salad Chick, situé dans l’ancien bâtiment Crabby Boil, Everdines’s Grilled Cheese sur Wilson Street et la boulangerie végétalienne New Moon, qui a récemment obtenu son propre emplacement après une course réussie en tant que l’un des Boardwalk Shops de la ville.

“Il se passe tellement de choses ici, c’est un très bon moment pour être à Batavia”, a déclaré Perreault. “Actuellement [the Boardwalk Shops] reçoivent des candidatures pour de nouvelles entreprises qui souhaitent ouvrir l’année prochaine.

Perreault a souligné une nouvelle dotation, le Batavia Chamber Community Enhancement Fund, qui a été créé l’année dernière, qui pourrait aider à promouvoir la croissance de nouvelles entreprises.

“La mission du programme va être que nous allons accorder des micro-prêts aux entreprises qui pourraient ne pas être en mesure de trouver un financement traditionnel auprès des banques”, a-t-elle déclaré.

Les candidatures pour le fonds sont actuellement ouvertes et Perreault espère que les entreprises obtiendront une décision au cours de la première moitié de la nouvelle année.

Concours de design de drapeau communautaire

Les Bataves avec un œil créatif peuvent s’attendre à un concours de conception de drapeau communautaire au début de la nouvelle année, selon Perreault.

“Batavia a un emblème, mais nous n’avons pas de drapeau communautaire”, a-t-elle déclaré. «Nous avons un comité de, je pense qu’il y a huit personnes au sein du comité, et nous organisons actuellement un concours de design pour que les gens soumettent leurs idées sur ce à quoi devrait ressembler un drapeau communautaire de Batavia.

Perreault a déclaré que les dessins des drapeaux sont dus le 1er mars. Plus d’informations sur les directives du concours peuvent être trouvées sur https://www.bataviaflag.org/.

Le drapeau gagnant sera mis en vente et une partie des bénéfices ira au nouveau monument du jour du drapeau de Batavia, a déclaré Perreault.

“Je suis super optimiste pour 2023”, a-t-elle déclaré.