Batavia United Way apporte la bibliothèque d’imagination aux enfants locaux – Shaw Local

Près de 200 enfants de moins de 5 ans se sont inscrits à Batavia pour recevoir un livre gratuit chaque mois grâce au programme Dolly Parton’s Imagination Library en partenariat avec Batavia United Way.

Les livres gratuits sont offerts à tous les enfants de moins de 5 ans dans le canton de Batavia & Batavia, quel que soit le revenu familial, selon un communiqué de presse de Batavia United Way.

« Batavia United Way s’engage pour l’éducation et nous sommes fiers de nos programmes qui favorisent l’apprentissage », a déclaré Kathy Evangelista, directrice exécutive de Batavia United Way, dans le communiqué. « Plus important encore, nous pensons qu’apprendre à lire et à aimer les livres très tôt fait une énorme différence. »

Selon le communiqué, Dolly Parton’s Imagination Library a été lancée en 1995 par la Dollywood Foundation, fournissant des livres gratuits aux enfants de la région natale de Parton, dans le comté de Sevier, dans le Tennessee.

Depuis son lancement, il est devenu le programme de don de livres pour la petite enfance le plus important au monde et a offert plus de 200 millions de livres gratuits aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie et en République d’Irlande. Ceci est réalisé grâce à un financement partagé par la Fondation Dollywood et des partenaires communautaires locaux comme Batavia United Way. L’objectif du programme est d’inspirer l’amour des livres et de la lecture chez les enfants, indique le communiqué.

Les enfants doivent être enregistrés par un parent ou un tuteur pour recevoir les livres. Il n’y a aucun frais pour s’inscrire ou recevoir les livres. Des livres adaptés à leur âge sont envoyés directement au domicile des enfants inscrits chaque mois. Les enfants commenceront à recevoir des livres à leur domicile environ 8 à 10 semaines après la réception et l’approbation de leurs formulaires.

Le premier livre distribué est toujours le classique pour enfants « Le petit moteur qui pouvait ».

Les parents ou tuteurs peuvent inscrire leurs enfants en ligne en remplissant un bref formulaire à https://bataviaunitedway.org/imagination_library . Ils peuvent également s’inscrire en remplissant un formulaire d’inscription imprimé disponible sur le site Web et en l’envoyant à Batavia United Way, PO Box 372 Batavia, IL 60510.