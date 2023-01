Batavia United Way accueillera un événement de dégustation de whisky – Shaw Local

Le Batavia United Way organise un événement de dégustation de whisky le jeudi 2 février aux Water Street Studios pour les personnes âgées de 21 ans et plus.

Selon un communiqué de presse, Nick Nagele, co-fondateur de Whiskey Acres, sera sur place pour expliquer comment le whisky est fabriqué, tout en offrant un cocktail de bienvenue et trois échantillons de mélange de whisky artisanal. Des collations légères et un verre souvenir sont inclus dans le prix du billet.

Vous pourrez également parcourir la galerie d’art et profiter d’un bar payant.

Tous les profits de cet événement bénéficieront à Batavia United Way. L’inscription est obligatoire et se trouve sur https://www.eventbrite.com/e/the-art-of-whiskey-tickets-500315526207

Les questions peuvent être adressées à info@bataviauunitedway.org ou au 630-877-2780.