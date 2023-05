Batavia se rapproche du titre River après avoir battu Genève – Shaw Local

BATAVIA – Les joueurs de football de Batavia ont fait irruption sur le terrain du Bulldog Stadium vêtus de noir, la couleur la plus absorbante qui soit.

Cela explique peut-être pourquoi, après toutes les rêveries, les discours d’avant-match et le battage autour de la confrontation annuelle avec Genève, certains des derniers morceaux de chahut étaient encore difficiles à comprendre vendredi soir.

Batavia a pratiquement assuré son quatrième titre consécutif dans la Upstate Eight Conference River Division avec une victoire 26-20 contre son rival centenaire. Le stade est devenu relativement calme alors que les réunions d’après-match et les réjouissances se sont calmées, et les quelques Bulldogs qui n’étaient pas engagés dans la conversation se sont levés et ont souri.

« Nous en rêvons depuis que nous sommes tout petits », a déclaré le demi de coin senior des Bulldogs Eddie Golden. « Battre Genève pour un titre de conférence en tant que seniors.

Batavia (7-1, 6-0 UEC River) a intercepté cinq fois le quart-arrière senior des Vikings Daniel Santacaterina en route pour infliger aux Vikings (7-1, 5-1) leur première tache de la chute.

La sécurité Nick Bernabei et le joueur de ligne défensive Josh Leonhard ont rendu leurs choix pour les touchés. L’interception de Joey Gross a placé les Bulldogs à l’intérieur de la zone rouge

« La ligne défensive et nos secondeurs », a déclaré Golden, qui a décroché deux des interceptions. « Ils subissent des pressions [Santacaterina], il lance son pied arrière et nous pouvons faire des jeux. Sans eux, nous n’aurions pas pu faire ces jeux.

Malgré ses difficultés lors de la quatrième défaite consécutive des Vikings dans la série, Genève avait encore une chance d’égaliser au moins le match dans les dernières minutes. Santacaterina a récupéré et rétabli sa connexion avec le meilleur ami et receveur senior Pace Temple, mais une dernière vague de pression défensive et de pénalités de Batavia a fait des ravages.

Le dernier jeu offensif de Genève était un 4e et 35 sur ses propres 43.

« Vous ne pouvez pas jouer contre deux équipes, et nous jouions contre nous-mêmes », a déclaré l’entraîneur des Vikings, Rob Wicinski. « Plus de pouvoir pour eux, cependant. Ils ont fait des jeux quand ils en avaient besoin.

Une séquence éblouissante de trois touchés en 57 secondes au début du quatrième quart a fourni l’éclat requis après les erreurs et l’inefficacité qui ont mis en évidence les 36 premières minutes du match.

Le porteur de ballon junior des Bulldogs Zach Garrett a expié deux échappés en première mi-temps sur le feu vert de Batavia, se précipitant quatre fois pour 29 verges, y compris le feu vert d’un mètre qui a brisé une égalité de 14 avec 11:54 à jouer .

« J’ai tâtonné deux fois plus tôt dans le match, et je me disais simplement: » Gardez deux mains sur le ballon et les joueurs de ligne m’ouvriront les trous « », a déclaré Garrett. « J’ai juste continué et je n’ai plus tâtonné. »

Leonhard a grondé pour son choix de six sur la prochaine possession des Vikings, et les Bulldogs ont finalement résisté au retour de coup d’envoi de 85 verges de Justin Taormina qui a immédiatement suivi.

« C’était juste en pensant que c’était notre saison senior, nous devons terminer ça », a déclaré le joueur de ligne défensive Jake Hlava. « J’aurais tellement de regrets si nous ne terminions pas cela. Nous avons juste joué notre cœur.

Les équipes se sont combinées pour six revirements – trois chacun – en première mi-temps, sans compter l’abandon du ballon lors des essais.

Fidèles à eux-mêmes, les Bulldogs et les Vikings y étaient coupables, bien que Genève ait sans doute tiré le meilleur parti du courage de Batavia.

En tête, 14-0, avec le ballon sur les 40 de Genève au début du deuxième quart, les Bulldogs ont tenté le coup aux 4e et 1e, envoyant l’arrière arrière / ailier défensif Noah Frazier dans la ligne. Une foule de Vikings sont arrivés simultanément sur les lieux, menés par les joueurs de ligne défensifs Stephen Kemp et Jack McCloughan.

Genève a marqué deux jeux plus tard, alors que le porteur de ballon Taormina a couru 29 verges pour un touché après que Santacaterina et Mike Landi se soient connectés pour un gain de 31 verges.

Il restait alors 7:06 au deuxième quart et 4:47 à jouer lorsque Santacaterina et Jack Wassel se sont connectés pour un score de 25 verges.

En fin de compte, 25 était un chiffre plus important pour les Bulldogs, qui ont maintenant remporté autant de matchs de conférence d’affilée.

BATAVIA 26, GENÈVE 20

Genève 0 14 0 6 – 20

Batavia 14 0 0 12 – 26

COMMENT ILS ONT MARQUÉ PREMIER QUART B – Retour d’interception de Bernabei 30 (coup de pied de Morgano), 11:10 B – Course de Garrett 5 (coup de pied de Morgano), 0:04 DEUXIÈME QUARTIER G – Taormina 29 run (coup de pied de Browere), 7:06 G – Wassel 25 passe de Santacaterina (coup de pied de Browere), 4:47 QUATRIÈME TRIMESTRE B – Garrett 1 course (coup de pied bloqué), 11:54 B – Retour d’interception de Leonhard 45 (passe ratée), 11:11 G – Retour de coup d’envoi de Taormina 85 (coup de pied raté), 10:57

STATISTIQUES INDIVIDUELLES RUSHING – Genève : Taormina 21-101, Woodworth 1-10, Temple 1-4, Burns 1-3, Shodeen 1-1, Santacaterina 5-(-2). Totaux : 30-117. Batavie : Garrett 16-78, Niemiec 10-24, Crowder 8-21, Frazier 5-21, Acosta 1-6. Totaux : 40-150. PASSAGE – Genève : Santacaterina 16-34-266-5. Batavie : Niemiec 7-11-68-1, Acosta 0-2-0-0 RÉCEPTION – Genève : Temple 5-92, Landi 6-77, Wassel 3-51, Taormina 1-35, Woodworth 1-11. Batavie : Coffey 5-59, Piron 1-6, Garrett 1-3 Infraction totale : Genève 383, Batavia 218