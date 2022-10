Batavia pourrait installer des caméras de surveillance au centre-ville après un récent vandalisme – Shaw Local

Batavia pourrait bientôt avoir des caméras de surveillance dans son centre-ville.

Le maire Jeffery Schielke a déclaré qu’une série de vandalisme récent à travers la ville fin septembre et début octobre avait stimulé l’intérêt pour l’acquisition des caméras.

“Nous avons eu l’expérience où The Comedy Vault à Wilson et River a été frappé par des graffitis et cela nous a bouleversés”, a-t-il déclaré. “Ensuite, nous avons eu des dommages sur certains des objets du Riverwalk que les gens avaient donnés à la mémoire des gens.”

Le chef de la police de Batavia, Shawn Mazza, a déclaré que les caméras du centre-ville avaient été adoptées par plusieurs villes voisines.

« Il y a évidemment des municipalités autour de nous qui utilisent des caméras à des fins de surveillance dans leurs quartiers du centre-ville. St. Charles est l’une de ces municipalités qui en ont », a déclaré Mazza. “Vraiment, ce que nous envisageons de faire, c’est un peu ma vision, c’est de les placer dans des zones où nous avons un grand nombre de personnes, que ce soit notre quartier de River Street, qui a des festivals et ce genre de choses. Ou nous avons beaucoup de trafic piétonnier dans notre zone de pont.

Mazza a déclaré que les caméras aideraient la police à enquêter sur les incidents du centre-ville.

“Il pourrait être utile si nous avons un incident de revenir en arrière et de regarder les images de surveillance pour voir si cela nous aiderait à identifier ce qui s’est passé et potentiellement un délinquant suspect s’il y a des affaires criminelles auxquelles nous sommes confrontés”, a-t-il déclaré. .

“Je pense que du point de vue de la sécurité publique, avoir la possibilité, que ce soit en temps réel, si nous avons un événement d’Octoberfest, de pouvoir regarder en temps réel ce qui se passe lors d’un événement ou après coup”, Mazza a dit. “La qualité de la technologie s’est améliorée.”

L’administratrice de la ville, Laura Newman, a déclaré que la sécurité lors des événements de la ville était particulièrement préoccupante.

“D’une part, il s’agissait de problèmes de vandalisme, mais l’autre facteur déterminant est la sécurité publique”, a-t-elle déclaré. “Indiquant ce qui est arrivé à Highland Park [the July 4 mass shooting]ce sont des choses que de nombreuses communautés recherchent des moyens d’améliorer leur capacité à protéger la sécurité publique.

Schielke a déclaré que le processus d’installation de la caméra en est encore à ses débuts.

“En ce moment, nous essayons de recueillir des devis de fournisseurs pour savoir combien [money] ils prévoient de mettre des caméras sur Wilson Street et Batavia Avenues, qui sont les deux zones où nous serions [monitoring]», a déclaré Schielke. “Nous avons déjà parlé au conseil municipal et ils semblent plutôt d’accord avec l’idée que nous [put the camera costs] dans le budget à venir, que nous adopterons lors de la première réunion du conseil municipal en décembre. Nous aurons un crédit là-dedans pour acheter les caméras de sécurité.