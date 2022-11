Batavia Park District consacrera Philip B. Elfstrom Memorial Greenway le 12 novembre – Shaw Local

L’héritage d’un Batave notable sera commémoré dans un espace vert qui portera son nom, selon un communiqué de presse du Batavia Park District.

Le 12 novembre, le conseil des commissaires du parc Batavia organisera une coupe de ruban et une dédicace à 10 heures, nommant un parc linéaire le long de South River Street à la mémoire de Philip B. Elfstrom, un leader de Batavia, visionnaire et homme d’affaires qui a joué un rôle déterminant dans la création Pistes cyclables du comté de Kane le long des voies ferrées abandonnées, indique le communiqué.

Le sentier et l’espace ouvert appartenant au district du parc, de la rue Webster au sud à la zone de loisirs de Clark Island, seront nommés le Philip B. Elfstrom Memorial Greenway.

La dédicace de Greenway honorant Elfstrom est appropriée car il était l’un des quelques citoyens qui se sont unis pour créer le district de Batavia Park vers 1970, a déclaré le maire de Batavia, Jeffery Schielke, dans le communiqué.

Lors des étapes de planification du quartier du parc, un modèle du bord de la rivière Batavia représentant South River Street a été présenté.

“Le modèle a clairement illustré que cette zone riveraine possède une variété d’attributs naturels qui pourraient créer un parc des plus attrayants et la vision d’Elfstrom a été un facteur clé dans la vente de l’idée”, a déclaré Schielke dans le communiqué.

Selon le communiqué, Elfstrom a également contribué à l’embellissement de l’avenue South Batavia en plantant des arbres et des fleurs le long de la chaussée et en restaurant plusieurs bâtiments du centre-ville. En 1982, il a été nommé citoyen de l’année par la chambre de commerce de Batavia. Il est décédé en 2017.

“La vision de Phil soutient notre mission de s’engager à fournir un espace amusant, sûr et innovant à notre communauté”, a déclaré la directrice exécutive du district de Batavia Park, Allison Niemela, dans le communiqué. “Grâce aux efforts de planification du district et au don généreux de Phil, nous avons acquis plus de terres et créé une allocation ciblée des ressources.”

Une plaque commémorative avec l’inscription “Ce site de parc de voies vertes est dédié à la mémoire d’un homme dont la générosité tranquille permet à des milliers de personnes chaque année de profiter du Fox River Trail à Batavia” reconnaît la contribution d’Elfstrom à l’amélioration de la qualité de vie à Batavia.

“Phil était un ami très cher à nous”, a déclaré Niemela dans le communiqué. “Son rire, ses histoires scandaleuses et son incroyable capacité à naviguer dans les eaux politiques dans le but de peindre une vision plus grande que nature, qui à son tour crée une meilleure qualité de vie pour les Bataves, nous manquent.”

La dédicace est ouverte au public. Des rafraîchissements et des collations seront servis. Un parking pour l’événement sera disponible à Clark Island Recreation Area, 401/411 S. River St.

Pour plus d’informations sur le quartier du parc, visitez https://bataviaparks.org.