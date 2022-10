Batavia ouvre le jeu à St.Charles East en deuxième mi-temps et décroche une 13e candidature consécutive pour les séries éliminatoires – Shaw Local

ST. CHARLES – St. Charles East essayait de rendre sa soirée senior mémorable pour la classe de 2023 le 14 octobre à Norris Field, et cela a presque réussi.

Les Saints ont suivi le rythme de Batavia, rival de DuKane Conference, en première mi-temps, traînant par un touché à l’entracte, 14-7. St. Charles East a failli égaliser le match à la fin du deuxième quart, mais le disque a calé à la ligne de 17 verges des Bulldogs.

Batavia a ouvert le jeu en marquant trois touchés au troisième quart en route vers une victoire 41-14.

« Je suis content du résultat global. Leur coordinateur « D » a fait du bon travail en nous présentant un front différent, mais nous avons fait bouger les choses au troisième quart. Nous avons fait de beaux ajustements », a déclaré l’entraîneur de Batavia, Dennis Piron. « Nous avons fait un excellent troisième quart-temps. Au final, nous avons pu diriger le football, ce que nous avons pu faire toute l’année.

Avec cette victoire, les Bulldogs ont obtenu une place en séries éliminatoires pour la 13e année consécutive.

Batavia a marqué sur toutes ses possessions du troisième quart pour s’éloigner des Saints.

Le senior Tyler Jansey a marqué deux de ses trois touchés au cours de la période. Jansey a parcouru 42 verges pour franchir la ligne de but et mettre fin à la première possession de son équipe en seconde période à 10:07 du quart. Le senior a de nouveau marqué lors du deuxième entraînement des Bulldogs, cette fois sur une course de 60 verges poursuivie de près par trois défenseurs de Saint. Jansey a enroulé un total de 143 verges en sept courses.

“Je pense qu’en première mi-temps, nous étions extrêmement tendus”, a déclaré Jansey. “En deuxième mi-temps, nous avons pu jouer librement et profiter de la soirée.”

Entre les deux touchés de Batavia, les Saints ont marqué sur un gardien de 2 verges du quart-arrière Mac Paul.

Ryan Whitwell a terminé le troisième quart en inscrivant son deuxième touché de la soirée sur une course de 8 verges.

Whitwell a marqué son troisième touché sur une passe de 17 verges de Ryan Boe au quatrième quart.

Batavia (6-2, 4-1) a mené tout le match, inscrivant son premier touché à 4:59 du premier quart sur un plongeon d’un mètre de Jansey.

Les Bulldogs portent l’avance à 14-0 sur leur première possession du deuxième quart. Whitwell a couronné un entraînement de six jeux et 72 verges avec une course de touché de 7 verges.

St. Charles East (2-6, 0-6) a répliqué avec son propre entraînement marqué, mis en évidence par la course de 57 verges de Brandon Swartz. Swartz (97 verges en 16 courses) a mis fin à la possession lors du jeu suivant, courant encore 23 verges pour franchir la ligne de but.

“J’aime la façon dont nos gars sont sortis en première mi-temps. Ils sont sortis déterminés, en particulier nos seniors, à imposer leur volonté et c’est exactement ce qu’ils ont fait », a déclaré l’entraîneur de St. Charles East, Nolan Possley. “En seconde période, nous avons un peu manqué d’essence et Batavia est sorti en seconde période prêt à basculer.”