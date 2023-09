Batavia MainStreet’s Block Party, Taste of Batavia prévu pour dimanche – Shaw Local

Le centre-ville de Batavia sera l’endroit idéal ce week-end de la fête du Travail, alors que Batavia MainStreet accueille la Block Party annuelle et Taste of Batavia le dimanche 3 septembre au Peg Bond Center.

L’événement se déroulera de 16 h à 21 h et proposera des dégustations de plats et des boissons à 3 $ dans les restaurants du centre-ville de Batavia.

La fête comprendra également un spectacle de la Batavia Dance Academy, ainsi que de la musique live de David Fracarro chantant les chansons d’Elvis Presley, ORD Rocks et une zone familiale parrainée par l’église congrégationaliste de Batavia avec une maison gonflable et plus encore.

Le Batavia Mothers Club parrainera son Pie Bake-Off annuel.

Le salon automobile se déroulera de 16h à 20h sur North River Street.

Contactez le bureau de Batavia MainStreet au 630-761-3528 ou [email protected] pour plus d’informations. Vous pouvez également visiter https://downtownbatavia.com/event/batavia-block-party/.