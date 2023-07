Batavia MainStreet et Water Street Studios recherchent des candidats pour le Winterfest Art Market – Shaw Local

Batavia MainStreet et Water Street Studios acceptent les candidatures de vendeurs pour le Winterfest Art Market, selon un communiqué de presse de Batavia MainStreet.

L’événement est prévu les 10, 11 et 12 novembre aux Water Street Studios et au Dock.

Les candidatures pour participer au marché des fêtes sont dues le 20 août et les vendeurs seront sélectionnés d’ici le 1er septembre.

Des artistes, artisans et créateurs vendront des objets d’art et des objets faits à la main présentés dans les Water Street Studios et The Dock, 150 First St.

Les heures de l’événement sont le vendredi 10 novembre de 18 h à 21 h, le samedi 11 novembre de 10 h à 17 h et le dimanche 12 novembre de 10 h à 14 h. L’événement proposera des boissons, de la nourriture et des spectacles tout au long de la fin de semaine.

Pour plus d’informations ou pour postuler, visitez https://downtownbatavia.com/farmers-markets/#winterfest. Contactez [email protected] pour toute question.