Batavia MainStreet accueillera la Block Party annuelle et Taste of Batavia le 4 septembre – Shaw Local

Batavia MainStreet organise sa Block Party et Taste of Batavia le dimanche 4 septembre de 16h à 21h au Peg Bond Center, avec une exposition de voitures sur North River Street jusqu’à 20h.

Selon un communiqué de presse, les restaurants du centre-ville de Batavia seront au Peg Bond Center avec des dégustations et des boissons à 3 $. De plus, l’événement comprendra une performance de la Batavia Dance Academy, de la musique live de Tyler Krienitz et ORD Rocks, et une zone familiale proposée par l’Église congrégationaliste de Batavia avec une maison gonflable et plus encore.

Le Batavia Mother’s Club parrainera également un back-off de tarte.