Batavia Lions Club organisera une soirée annuelle de sous-vêtements pour collecter des fonds pour Batavia United Way – Shaw Local

Le Batavia Lions Club organise sa sixième soirée annuelle de sous-vêtements de 18 h à 20 h le 17 novembre au Bar Evolution, 27 N. River St., Batavia.

Selon un communiqué de presse, les participants peuvent soit payer une couverture de 10 $ à la porte, soit apporter 10 $ de nouveaux sous-vêtements et chaussettes, ou les deux. Le produit de la fête soutiendra le programme Adopt-A-Family de Batavia United Way, qui dessert environ 150 familles dans le besoin à Batavia avec des cadeaux de vêtements, de jeux et de jouets pendant la période des fêtes.

L’année dernière, la fête a collecté des centaines de paires de sous-vêtements pour garçons et filles de tous âges et plus de 2 000 dollars pour acheter d’autres produits de première nécessité pour les familles locales, selon le communiqué.

Bar Evolution offrira des amuse-gueules gratuits et un bar payant sera disponible. Une table de tombola sera également disponible.

Pour plus d’informations sur le programme Adopt-A-Family, visitez https://bataviaunitedway.org/adopt-family/.