Batavia Interfaith Food Pantry distribue 138 repas de vacances aux familles locales – Shaw Local

Les bénévoles du Batavia Interfaith Food Pantry and Clothes Closet ont distribué 138 repas de Thanksgiving aux familles locales le 19 novembre, selon un communiqué de presse.

Les repas contenaient tout le nécessaire pour un dîner traditionnel de Thanksgiving pour une famille de huit personnes, y compris une dinde entière congelée, des fruits, des légumes, un dessert et plus encore.

“Nous sommes très reconnaissants pour tous les dons de notre généreuse communauté et pour les partenariats que nous avons avec nos épiceries locales”, a déclaré la directrice générale Eileen Pasero dans le communiqué de presse. “C’est grâce à eux que nous sommes en mesure de fournir non seulement les articles que les familles reçoivent régulièrement, mais aussi des repas spéciaux pour les fêtes comme celui-ci.”

Un don de 45 $ le Giving Tuesday, qui est le 29 novembre, est suffisant pour fournir à une famille de quatre personnes une valeur de 400 $ en produits d’épicerie, indique le communiqué. L’objectif du garde-manger est de fournir suffisamment de produits d’épicerie pour 50 familles pendant un mois.

Pour plus d’informations ou pour faire un don, visitez https://bataviafoodpantry.org/.

Le Batavia Interfaith Food Pantry and Clothes Closet est une organisation à but non lucratif fondée par des églises locales. Son objectif est de répondre aux besoins des résidents de Batavia et du canton de Batavia, indique le communiqué.