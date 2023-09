Batavia High School et un éducateur en art reçoivent le Illinois Art Education Award – Shaw Local

L’Illinois Art Education Association a reconnu Batavia High School comme école de distinction pour la deuxième fois. Batavia High School est l’une des trois seules écoles à recevoir ce prix prestigieux.

Kathleen Tieri Ton, professeur d’art au lycée Batavia, a été nommée Éducatrice en art secondaire de l’année 2023 par l’AIEA.

Ces récompenses célèbrent les écoles dotées de programmes rigoureux en matière d’art, de design et d’éducation aux médias. Pour remporter le prix School of Distinction, la Batavia High School a fait preuve de pratiques reflétant directement les normes d’enseignement professionnel de l’Illinois, les normes des beaux-arts et des médias de l’Illinois et les priorités d’apprentissage socio-émotionnel.

Le programme École de distinction reconnaît les écoles qui font preuve d’excellence dans les domaines suivants : programme d’études et évaluation, apprentissage authentique, mise en valeur de l’apprentissage des élèves, communautés connectées, leadership et plaidoyer, ainsi que développement et formation professionnels.

Tieri Ton a été sélectionnée Éducatrice artistique secondaire de l’année 2023 parce que le comité des prix et des bourses de l’AIEA a trouvé sa performance professionnelle, son service et son leadership exemplaires, selon un communiqué de presse du district scolaire public 101 de Batavia.

Tieri Ton est une éducatrice en art possédant une expertise en design et en formation professionnelle créative au niveau secondaire, selon le communiqué. Elle se consacre à rendre l’art et le design accessibles à tous les étudiants, à soutenir les étudiants intéressés par des carrières créatives et à créer des communautés scolaires accueillantes. Elle est passionnée par le pouvoir de la conception des programmes, de la collaboration, du rôle de l’enseignant et de l’impact des espaces d’apprentissage sur les étudiants en art et en design.