Batavia est sur le point de commencer à facturer des frais pour les sacs de magasin à usage unique – Shaw Local

À partir du 1er juillet, les acheteurs de certains magasins de Batavia devront peut-être commencer à payer pour chaque sac à usage unique dans lequel leurs achats sont placés.

Batavia serait la première communauté de la Fox Valley à facturer des frais de 10 cents par sac en plastique ou en papier. L’objectif est d’amener les gens à ne plus utiliser de sacs à usage unique, notamment en plastique.

“Nous allons là-bas en premier, et nous allons le faire”, a déclaré l’échevin Alan Wolff lors d’une réunion du comité mardi.

“Et je pense que nous allons réussir.”

Les échevins ont voté 11 contre 0 en faveur de l’obligation pour les magasins de facturer 10 cents par sac à usage unique. Le vote exécutoire aura lieu lors du prochain conseil municipal.

Les frais de sac s’appliqueraient aux magasins de 5 000 pieds carrés ou plus, dont 17 à Batavia, selon l’administrateur de la ville, Laura Newman. Cela comprend des détaillants à grande surface tels que Walmart, Kohl’s et Target, ainsi qu’une épicerie indépendante et un grand magasin de bijoux et de vin.

Cela ne s’appliquerait pas aux restaurants qui utilisent de tels sacs pour les commandes à emporter.

Le conseil examinerait les résultats des frais de sac le 1er juillet 2024.

Le responsable du développement économique, Anthony Isom, a parlé aux détaillants de la taxe sur les sacs.

“Dans l’ensemble, il semble que de nombreuses entreprises le soutiennent”, mais certaines voulaient savoir pourquoi les sacs en papier étaient inclus, a déclaré Isom.

La Commission environnementale de Bataviaqui a proposé la redevance, affirme que la fabrication de sacs en papier pollue davantage l’air et l’eau que la fabrication de sacs en plastique.

Leur recyclage nécessite également plus d’énergie que le recyclage des sacs en plastique. De plus, la commission a déclaré qu’il faut beaucoup de temps pour que les sacs en papier se décomposent dans les décharges.

La commission a travaillé sur la proposition avec un comité des ressources naturelles de Genève et de Saint-Charles. Il a déclaré que Genève ne pouvait pas imposer de frais de bagage car elle n’avait pas de pouvoirs de règle à domicile, mais Saint-Charles le pouvait.

Le maire Jeff Schielke a déclaré que les gens lui avaient demandé ce qu’ils étaient censés faire s’ils utilisaient des sacs en plastique pour ramasser les excréments de leurs animaux de compagnie.

L’échevin Tony Malay a souligné qu’ils pouvaient toujours obtenir un sac en payant 10 cents. Il a ajouté qu’une autre option consiste à acheter un rouleau de sacs biodégradables pour l’élimination des déchets d’animaux domestiques.

Les magasins garderaient 4 cents sur les frais de sac. La ville aurait le reste.

