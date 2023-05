Batavia Chamber tirera au sort des billets pour le concert de Taylor Swift au profit de CHIP IN Batavia, programme de bourses Inspire – Shaw Local

La chambre de commerce de Batavia organise un tirage au sort pour deux billets pour voir Taylor Swift, The Eras Tour le samedi 3 juin au Soldier Field de Chicago.

Le gagnant du tirage au sort sera tiré au sort le vendredi 19 mai à midi et recevra des billets situés dans la section 225, rangée 22.

Selon un communiqué de presse de la Chambre, les chances de tombola coûtent 100 $ chacune, tous les bénéfices étant répartis également entre CHIP IN Batavia et le programme de bourses d’études Inspire de la Chambre de commerce de Batavia.

Les ventes de billets de tombola sont plafonnées à 500. Les billets peuvent être achetés sur Eventgroove Fundraising, go.eventgroovefundraising.com/Batavia-chamber-taylor-swift-raffle.

Les billets ont été donnés à la Chambre de commerce de Batavia par le membre de la chambre George Gladis de Volkmann Insurance, indique le communiqué.

« Nous sommes plus que reconnaissants à George d’avoir pensé à la Chambre lorsqu’il a choisi de faire don des billets supplémentaires qu’il a achetés », a déclaré Margaret Perreault, présidente et chef de la direction de la Chambre Batavia, dans le communiqué. «Les fonds recueillis grâce à sa générosité aideront les jeunes de Batavia, à la fois par le biais de notre programme de bourses Inspire et de CHIP IN Batavia.

« C’est aussi excitant que quelqu’un puisse vivre ce spectacle phénoménal à un coût bien inférieur à celui des billets en ligne, et aidera deux programmes incroyables », a déclaré Perreault.

Selon le communiqué, CHIP IN (Community Helpers Impacting People in Need) aide les élèves du district scolaire de Batavia 101 et leurs familles qui sont sans abri ou qui bénéficient d’un déjeuner gratuit / réduit et ont besoin de soutien et d’aide. L’aide typique comprend les vêtements, la nourriture, l’aide aux études secondaires/collégiales, les fournitures, les activités, les programmes de mentorat, les meubles, le transport, les cartes-cadeaux et plus encore.

Le fonds de bourses d’études Inspire de la Chambre accorde des bourses aux aînés du lycée Batavia pour les aider à financer des efforts éducatifs après l’obtention du diplôme. En 2023, la Chambre de commerce de Batavia a attribué trois bourses de 1 000 $, qui seront versées directement à l’établissement fréquenté par l’étudiant.

Pour toute question concernant le tirage au sort, contactez la Chambre de commerce de Batavia en appelant le 630-879-7134, par e-mail [email protected] ou par SMS (478) CHAMBRE.