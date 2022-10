Batavia Chamber annonce un concours de design de drapeau communautaire – Shaw Local

La Chambre de commerce de Batavia a annoncé un concours de conception de drapeau communautaire ouvert à tous les résidents de Batavia. Le concours incitera les citoyens à concevoir un drapeau qui représente leur amour pour Batavia, selon un communiqué de presse de la Chambre.

L’intention du concours n’est pas de créer un drapeau officiel de la ville. Au lieu de cela, un comité demande à la communauté d’aider à concevoir un drapeau qui peut être arboré fièrement pour démontrer son engagement et son implication dans la communauté. Il est prévu que le drapeau soit affiché dans les résidences, les entreprises et les jardins de la ville, indique le communiqué.

Le concours s’ouvre le 1er novembre et se termine le 1er mars 2023. Le design gagnant sera annoncé le 1er avril 2023.

Un résident de Batavia concevra le drapeau, et Flag Source, 951 Swanson Drive à Batavia, https://www.flagsource.com/fabriquera les drapeaux.

Tous les habitants de Batavia sont invités à participer au concours. Il n’y a aucune limite d’âge et aucun frais pour entrer. Le design ne doit pas utiliser plus de 3 couleurs, doit correspondre à un rapport de 3′ x 5′ et doit être original. Le design gagnant sera vendu en deux formats : un drapeau 3′ x 5′ et un drapeau de jardin 121/2″ x 18″. Le drapeau 3′ x 5′ se vendra 50 $; le drapeau de jardin se vendra 35 $ et comprend un pieu.

La Chambre de Batavia fera don de 25% des ventes de drapeaux à l’Organisation patriotique de Fox Valley en soutien au Monument du jour du drapeau de Batavia, indique le communiqué.

Visite www.BataviaFlag.org pour les détails du concours, les instructions et un formulaire de soumission. Suivez la page Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100087253054167 pour les mises à jour.