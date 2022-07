Batavia Chamber annonce des fonds d’amélioration communautaire et de dotation – Shaw Local

La Chambre de commerce de Batavia a annoncé la création du Fonds de renforcement communautaire et de dotation de la Chambre de commerce de Batavia, selon un communiqué de presse.

Selon Margaret Perreault, présidente et chef de la direction de la Chambre de commerce de Batavia, les fonds sont destinés à «améliorer la viabilité économique de Batavia, dans l’Illinois, en soutenant des organisations caritatives à but non lucratif et des activités qui enrichissent la qualité de vie des résidents et des entreprises de Batavia. ”

“Bien que notre objectif (la Chambre de commerce de Batavia) soit la communauté des affaires, nous savons que notre travail soutient en fin de compte la communauté dans son ensemble”, a-t-elle déclaré dans le communiqué.

Le conseil d’administration de la Chambre établira les fonds par l’intermédiaire de la Fondation communautaire de la vallée de la rivière Fox et a l’intention que les fonds soient utilisés pour aider les initiatives à but non lucratif et commerciales dans ce domaine.

La Chambre a promis 75 000 $ et, à son tour, a reçu des subventions de contrepartie de 25 000 $ supplémentaires du CFFRV, totalisant 100 000 $ à consacrer aux projets et programmes approuvés, indique le communiqué.

“En créant le Fonds de renforcement communautaire et de dotation de la Chambre de commerce de Batavia, la Chambre de commerce de Batavia peut avoir un impact important sur les besoins communautaires et commerciaux de Batavia”, a déclaré Perreault dans le communiqué. «Ces fonds soutiendront des projets et des programmes par l’intermédiaire de nos partenaires à but non lucratif pour faire de Batavia un endroit de plus en plus grandiose. La Chambre est fière du Community Enhancement Funds, qui continuera à exercer une influence positive à l’avenir.

La Community Foundation of the Fox River Valley est une organisation philanthropique à but non lucratif qui gère des fonds de bienfaisance individuels à partir desquels des subventions et des bourses sont distribuées au profit des citoyens de la région du Grand Aurora, des Tri Cities et du comté de Kendall. Visite cfrv.org pour apprendre plus.