Batavia Chamber accueillera une sortie de golf en juin – Shaw Local

La Chambre de commerce de Batavia invite le public à se joindre à eux pour leur 49e sortie de golf annuelle le vendredi 16 juin au parcours de golf Orchard Valley à Aurora.

La journée de golf, de tombolas, de prix et de jeux est ouverte à la communauté. Le prix de 165 $ par personne comprend 18 trous de golf avec une voiturette, l’accès au practice, le petit-déjeuner de Batavia Chick-fil-A et une réception après le golf sous la tente avec un délicieux déjeuner grillé, des récompenses et un tirage au sort, selon à un communiqué de presse de la Chambre.

Un laissez-passer spectateur avec déjeuner coûte 45 $ par personne.

Le jour de l’événement, l’inscription commence à 7 h 30 avec un départ en fusil de chasse à 9 h. La sortie de la meilleure balle comprendra plusieurs concours, dont le putt le plus long, le drive le plus long, le plus proche de la broche et une chance de gagner un véhicule de River Devant Chrysler-Jeep-Dodge-Ram si un golfeur creuse un trou d’un coup, indique le communiqué.

« La sortie de golf annuelle est l’un de nos événements les plus populaires », a déclaré Margaret Perreault, présidente et chef de la direction de la Chambre de commerce de Batavia, dans le communiqué. « C’est l’occasion idéale de récompenser les employés avec une journée amusante en dehors du bureau, de remercier les associés et de réseauter avec d’autres chefs d’entreprise de la région. Nous espérons voir de nombreuses personnes de notre communauté le 16 juin au terrain de golf Orchard Valley.

Orchard Valley Golf Course est situé au 2411 W. Illinois Ave. à Aurora.

Inscrivez-vous sur le site de la Chambre, bataviachamber.org/events/details/49th-annual-golf-coutingc-16751. Des opportunités de parrainage sont toujours disponibles.