Batavia annonce les heures de vacances, les ordures et le calendrier de ramassage des arbres de Noël – Shaw Local

Les bureaux de la ville de Batavia seront fermés le vendredi 23 décembre ; Lundi 26 décembre et lundi 2 janvier à l’occasion des vacances de Noël et du jour de l’An.

Selon un communiqué de presse, la collecte des ordures et du recyclage de Batavia sera retardée d’un jour plus tard que la normale pendant les semaines de vacances. Les ordures et le recyclage seront ramassés :

Semaine du 19 décembre – Horaire normal

Semaine du 26 décembre – Toutes les collectes seront repoussées d’un jour pour toute la semaine.

Semaine du 2 janvier – Toutes les collectes seront repoussées d’un jour pour toute la semaine.

Les habitants de Batavia auront deux occasions de se débarrasser de leurs sapins de Noël vivants. Les arbres seront ramassés gratuitement les jours de collecte des déchets des résidents pendant les semaines du 26 décembre et du 2 janvier par Waste Management, le transporteur de déchets de la ville. Aucune vignette de refus n’est nécessaire pendant cette période.

Après ces dates, les résidents doivent apposer une vignette d’ordures sur l’arbre et la déposer en bordure de rue à leur date habituelle de collecte. Tous les matériaux tels que les sacs en plastique, les ornements, les lumières, les clous, etc. doivent être retirés des arbres. Les couronnes et guirlandes vivantes doivent être placées dans les ordures ménagères.

Pour plus d’informations sur le service des ordures de Batavia, veuillez visiter le site Web de la ville de Batavia ou appeler la Division des propriétés et des services publics de Batavia au 630-454-2400.