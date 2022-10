Batavia accueillera l’événement National Prescription Drug Take Back Day le 29 octobre – Shaw Local

Le service de police de Batavia accueillera un site de collecte de médicaments sur ordonnance de 10 h à 14 h le samedi 29 octobre au service de police de Batavia, 100 N. Island Ave.

Selon un communiqué de presse, la Journée nationale de récupération des médicaments sur ordonnance aborde un problème crucial de sécurité publique et de santé publique. Selon l’enquête nationale de 2017 sur la consommation de drogues et la santé, 6 millions d’Américains ont abusé de médicaments sur ordonnance contrôlés. L’étude montre que la plupart des médicaments sur ordonnance ayant fait l’objet d’abus ont été obtenus auprès de la famille et d’amis, souvent dans l’armoire à pharmacie à domicile. Les événements Take Back Day de la DEA offrent aux Américains l’occasion d’aider à prévenir la toxicomanie et les décès par surdose.

En plus des médicaments, le service de police ne collectera les stylos vape ou autres appareils de cigarette électronique auprès des consommateurs individuels qu’après que les piles auront été retirées des appareils. Le département de police de Batavia ne sera pas responsable du retrait des piles des appareils, indique le communiqué.