Batailles clés alors que l’Argentine affronte la Croatie en demi-finale de la Coupe du monde

L’Argentine et la Croatie s’affrontent mardi soir au stade de Lusail pour une place en finale de la Coupe du monde dimanche prochain. Les deux équipes se sont qualifiées pour les demi-finales aux tirs au but.

Lionel Messi et l’Argentine ont devancé les Pays-Bas dans un classique de la Coupe du monde. Pendant ce temps, la Croatie a surpris les favoris d’avant-tournoi, le Brésil.

Luka Modrić espère faire un pas de plus depuis la Russie il y a quatre ans. À l’époque, l’équipe européenne a terminé deuxième contre la France. Dans le même temps, l’Argentine cherche à remporter le trophée convoité pour la première fois depuis 1986. Elle a raté de peu le Brésil en 2014 après avoir perdu contre l’Allemagne dans le temps supplémentaire.

Les batailles de Coupe du monde entre l’Argentine et la Croatie

Voici les batailles clés qui pourraient décider de l’affrontement alléchant.

Le milieu de terrain donne le ton

À Modrić, Mateo Kovačić et Marcelo Brozović, la Croatie a sans doute le meilleur trio de milieu de terrain du football mondial. Les hommes de Zlatko Dalic s’alignent dans un 4-3-3 dominant les débats au milieu de terrain. Aussi, il peut basculer dans un 4-5-1 sans ballon. Ce faisant, Andrej Kramarić et Mario Pašalić s’associent pour travailler sans relâche dans un milieu de terrain à cinq.

La Croatie vise à ralentir le rythme de l’Argentine avec sa rétention de balle. Déplacer le ballon rend difficile pour La Albiceleste pour prendre pied dans le jeu.

Lionel Scaloni a très bien géré le manque de Giovani Lo Celso tout au long du tournoi. Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez et Rodrigo De Paul ont formé un formidable duo. Le côté a une transition verticale pour contribuer à l’attaque à chaque occasion.

Plus tôt, De Paul a soigné une peur de blessure d’avant-match pour jouer 65 minutes contre les Pays-Bas. L’Argentine exige que son métronome du milieu de terrain soit parfaitement en forme pour le choc de la Coupe du monde en Croatie. La star de l’Atletico sera un acteur clé pour arrêter Brozović et Modrić. Le premier a couru plus de 10 milles contre le Japon en huitièmes de finale. Une fois de plus, il a fait une démonstration époustouflante contre le Brésil en quart de finale.

L’Argentine doit fermer l’espace pour empêcher la Croatie de dicter la procédure et devra frapper l’équipe européenne avec une montée en puissance rapide mettant la pression plus haut sur le terrain et dans le dernier tiers.

Wingplay pourrait décider du résultat

L’Argentine entre dans le choc sans les arrières latéraux Marcos Acuña et Gonzalo Montiel. Les deux ont écopé de suspensions suite à une accumulation de cartons jaunes. Manquer Acuña sera un coup dur pour Scaloni. La star de Séville a été une révélation dans le tournoi. Le joueur de 31 ans est solide défensivement et contribue sans relâche sur l’aile gauche.

Acuña a éliminé Denzel Dumfries contre les Pays-Bas. Dans le même concours, il a remporté le penalty qui a permis à l’Argentine de prendre une avance de 2-0. Avec Acuña absent pour le choc, la Croatie cherchera à exploiter l’aile gauche avec Pašalić et Josip Pašalić chassant par paires, en particulier ce dernier qui a fait un excellent match contre le Brésil en réussissant à garder Vinícus Jr et Rodrygo silencieux pendant toute la durée.

L’aile droite est l’endroit où l’Argentine a un avantage, Nahuel Molina a marqué le premier match contre les Néerlandais grâce à l’incroyable aide à la passe inversée de Messi et l’arrière latéral de l’Atletico aura envie de ses chances contre Kramarić tout en affrontant l’arrière gauche Borna Sosa avec ses courses de fléchettes.

De Paul a joué admirablement dans un rôle de côté droit et si Angel Di Maria est en forme et prêt à commencer, la Croatie devra faire face à une pression constante sur le flanc droit.

Moments Messi et Gvardiol

Joško Gvardiol est sans doute dans la forme de sa vie. Une fois de plus, la Croatie compte sur le défenseur central de 20 ans pour tenir l’Argentine à distance. La star du RB Leipzig a joué au-delà de ses années. Aux côtés de Dejan Lovren, la paire s’est avérée être une paire solide au cœur de la défense.

L’Argentine cherchera à appuyer haut avec Julian Alvarez à l’avant tandis que Lionel Messi vivra pour ses “moments”. La star du PSG, âgée de 35 ans, a semblé injouable au cours de la Coupe du monde. Malgré la richesse du talent de la Croatie, elle doit garder un œil attentif sur le petit génie du pied gauche.

Messi cherche à dériver dans les demi-espaces, entraînant les défenseurs hors de possession. Ensuite, soit il va lui-même dans le dernier tiers, soit il cherche à créer une opportunité alors qu’il semblait peu de danger. Comme l’a dit Dalic, son équipe doit faire preuve de discipline pour contenir la menace Messi.

PHOTO : IMAGO / Xinhua