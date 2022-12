La crise du personnel devrait s’aggraver à mesure que l’hiver avance et que des millions de travailleurs migrants rentrent chez eux avant les vacances du Nouvel An lunaire en janvier. Les agents de santé connaissent déjà un chaos dans les coulisses marqué par des politiques changeantes, un épuisement physique et mental et une frustration généralisée face à l’incapacité du gouvernement à leur donner le temps de se préparer à l’afflux de patients.

« Nous n’avons reçu aucun préavis. J’ai découvert l’assouplissement des restrictions grâce aux nouvelles », a déclaré le Dr Pu.

Le personnel médical affirme qu’il aurait pu éviter les pénuries de médicaments qui ont contraint certains établissements à rationner les médicaments. Il aurait également pu y avoir plus de temps pour mettre en place un système de triage plus efficace pour éviter la surpopulation. L’un des problèmes fondamentaux du système de santé chinois est sa dépendance excessive à l’égard des hôpitaux, même pour les soins les plus élémentaires. Les grands établissements urbains comme le Tianjin Medical University General Hospital, en nombre, ne représentent que 0,3% de tous les prestataires de soins de santé en Chine, mais ils ont traité près d’un quart de toutes les visites ambulatoires dans le pays l’année dernière, selon les données de la Commission nationale de la santé Afficher.