Bataille successorale d’Anne Heche: Homer Laffoon s’oppose à la nouvelle requête de tutelle de James Tupper dans des documents judiciaires

Le fils d’Anne Heche, Homer Laffoon, a déposé une opposition à la requête de James Tupper pour la nomination d’un tuteur ad litem mardi dans de nouveaux documents judiciaires soumis à un tribunal du comté de Los Angeles et obtenus par Fox News Digital.

Tupper, qui est sorti avec Heche pendant 11 ans et a un fils de 13 ans, Atlas, avec la défunte actrice, a d’abord déposé des documents lundi cherchant à s’établir en tant que tuteur ad litem de son fils, qui est légalement mineur. Les documents de Tupper demandent ensuite “qu’un fiduciaire professionnel, neutre, privé et cautionné soit sélectionné pour administrer la succession en question”.

Laffoon affirme que Tupper est “exclu de servir de tuteur ad litem du mineur sur la base de plusieurs conflits d’intérêts réels et potentiels”. Les documents indiquent que Tupper a professé de l’affection pour les deux enfants, ce qui pourrait être un problème s’il est “jamais obligé de se ranger du côté d’un enfant contre l’autre”.

Une source a déclaré à Fox News Digital que les intérêts d’Atlas sont déjà “suffisamment représentés dans la procédure”, car ils sont également les intérêts de Laffoon. “Tout ce que fait Homer pour augmenter ces intérêts ou nuire à ces intérêts augmentera ou nuira également à ses propres intérêts”, a déclaré la source.

De plus, Tupper a déjà reçu des actifs de la succession de Heche, selon les documents du tribunal. “En fonction des intentions et des actions de M. Tupper concernant ces fonds, il peut être nécessaire que la succession engage des poursuites judiciaires contre M. Tupper pour le bénéfice ultime du mineur”, ont déclaré les docs.

“D’une manière générale, M. Laffoon ne s’oppose pas à la nomination d’un tuteur ad litem pour représenter les intérêts d’Atlas Heche Tupper (le “mineur”) dans cette affaire. M. Laffoon soutient cependant que les raisons spécifiques de la nomination un tuteur ad litem, comme détaillé dans la pétition GAL, sont insuffisants pour justifier la nomination d’un tuteur ad litem, en particulier aux frais du mineur », indiquent les documents de Laffoon.

Un troisième “motif” dans le dossier de Tupper est d'”éviter toute responsabilité sur les réclamations légales que la succession maintient contre M. Tupper découlant de plusieurs accords concernant la propriété, l’entretien et la vente de biens immobiliers détenus en copropriété par le défunt (Heche) et M. Tupper peu de temps avant la mort du défunt.”

Tupper devrait à la succession “des centaines de milliers de dollars de réclamations potentielles”, qui profitent finalement au mineur.

Le dossier demande également que tous “les frais associés au tuteur ad litem soient payés par M. Tupper”.

“C’est l’espoir sincère de M. Laffoon que M. Tupper ne forcera pas la succession à engager des poursuites judiciaires sur ces réclamations, mais les actions récentes de M. Tupper rendent ce résultat de moins en moins probable.”

Un représentant de Tupper n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

Heche est décédé le 11 août de “blessures par inhalation et thermiques” à la suite d’un accident de voiture à Mar Vista, en Californie, la semaine précédente. Sa manière de mourir était répertorié comme un accident dans un rapport publié par le médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles.

Peu de temps après sa mort, Laffoon, son fils de 20 ans issu de son mariage avec Coley Laffoon, a demandé à être nommé administrateur de sa succession, qui a encore une valeur inconnue et devra subir une expertise judiciaire pour établir sa valeur.

Tupper a contesté la planification successorale et a affirmé avoir reçu un testament envoyé par e-mail de Heche en 2011, mais des documents juridiques antérieurs indiquaient que “l’e-mail ne constitue ni un testament holographique ni un testament officiel devant témoin”.

“L’e-mail présenté à la Cour en tant que “testament” du défunt par M. Tupper ne répond pas aux exigences d’un testament olographe valide car la signature et les dispositions matérielles ne sont pas écrites à la main par le défunt.”

Le formulaire juridique a poursuivi en suggérant “qu’il n’était pas rare” que Heche envoie des e-mails lorsqu’elle “était confrontée à l’incertitude”, et il détaillait un événement similaire lorsqu’elle a été diagnostiquée avec COVID-19 en 2020.

“Ce document, qui ne peut pas être qualifié de testament au même titre que l’e-mail joint à l’objection, ne fait aucune référence à M. Tupper, ce qui n’est pas surprenant compte tenu de leur rupture acrimonieuse en 2018”, indique le document.

Heche a été retiré du système de survie le 14 août après avoir été déclaré en état de mort cérébrale suite à un accident de voiture la semaine précédente.

Elle a subi une “lésion cérébrale anoxique grave” et est restée “dans le coma” sous soins médicaux au Grossman Burn Center à West Hills pour avoir l’opportunité de faire don de ses organes par le biais de la OneLegacy Foundation.

Heche a été incinérée et ses cendres seront placées dans un mausolée au Hollywood Forever Cemetery. Dans une déclaration à l’Associated Press, Laffoon a déclaré que lui et son frère, Atlas, “sont convaincus que notre mère aimerait le site que nous avons choisi pour elle ; c’est beau, serein et elle sera parmi ses pairs d’Hollywood”.