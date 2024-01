Bataille pour Luhyaland : au cœur de la guerre Ruto-Raila dans l’ouest du Kenya

La décision du président est stratégique et constitue jusqu’à présent l’assaut politique le plus puissant contre les bastions d’Odinga. Busia, qui, selon le secrétariat du Mouvement démocratique orange, dirige toutes les sections nationales en matière d’enregistrement des membres, est la base politique d’Odinga.

Le projet du président Ruto est d’accéder à Busia via les deux circonscriptions de Teso. Heureusement pour le leader du Kenya Kwanza, ses incursions politiques surviennent au moment où certains membres de la communauté Teso sont découragés après que l’un des leurs, Sospeter Ojaamong’, ait quitté la résidence du gouverneur à la fin de son deuxième mandat. Ceci, associé au lobbying en faveur d’un comté de Teso défendu par les députés Mary Emaase (Teso Sud) et Oku Kaunya (Teso Nord), a créé une opportunité sur laquelle Kenya Kwanza peut capitaliser.

Notant que les membres du Teso sont plus unis politiquement que leurs homologues de Luhya, Mudavadi affirme que les dirigeants du Kenya Kwanza déploient des efforts délibérés et ciblés pour convaincre l’Iteso.

« Mon expérience au cours des deux dernières décennies est que l’Iteso fournit un vote solide et crucial. Leur vote compte, c’est pourquoi nous devons faire tout notre possible pour les attirer de notre côté », déclare Mudavadi à propos d’une communauté qui soutient religieusement la candidature présidentielle d’Odinga depuis 2002.

« Conscients de la nature cosmopolite de ce comté, nous nous sommes efforcés de vivre ensemble en paix, notamment en concluant des accords de pouvoir négociés comme celui de 2012 qui nous a vu attribuer le poste de gouverneur le plus puissant à la minorité Teso », observe Bonnie. Mahaga, un expert en paix et en résolution de conflits du sous-comté de Bunyala à Busia.

Tiraillé entre la bataille Ruto-Raila, le Dr Otuoma doit trouver un équilibre entre la loyauté envers le parti et la coopération avec le gouvernement national. Et le fait que le gouverneur soit lié à deux gros bonnets politiques – Ruto et Odinga, avec qui il partage un lien maternel, ou « Unyalego », n’arrange pas les choses – ce qui signifie que leurs mères sont originaires d’Alego dans le comté de Siaya. Le Dr Otuoma, qui était autrefois président national du Mouvement démocratique orange, a maintenu son allégeance à son parti. Il affirme cependant qu’il doit travailler avec le gouvernement national pour tenir ses promesses de campagne.

Ichung’wa note que les gouverneurs Anyang’ Nyong’o (Kisumu), James Orengo (Siaya) et Gladys Wanga (Homa Bay) travaillent en étroite collaboration avec le gouvernement national. L’analyste politique Henry Wabwire observe que le Dr Otuoma semble réticent à rejoindre le mouvement Kenya Kwanza et en même temps désintéressé à susciter des soutiens à son parti ODM.

«Bien qu’il s’oppose aux campagnes prématurées et souhaite se concentrer sur la fourniture de services, ce qui est une bonne chose, sa position intermédiaire ne fera qu’intensifier la bataille pour Busia. Daktari doit choisir son entreprise maintenant et décider de ce qui est bon pour son peuple », dit-il.

Au milieu des frictions actuelles, Lusaka se montre plus franc. L’ancien Président du Sénat fait observer qu’une mouche, comme les autres créatures, doit périr et qu’on lui donne le choix d’affronter la mort dans une latrine à fosse ou sur le pis d’une vache en train de allaiter le lait. Il préfère opter pour cette dernière solution.

Le sens de cette métaphore est que le Dr Otuoma devrait conduire son peuple vers le pays du lait et du miel (gouvernement) et non vers celui de la misère (opposition). Ce n’est pas une idée populaire parmi tant d’autres – du moins pour le moment. Cependant, le président et ses troupes souhaitent que la population de Busia adopte cette position.