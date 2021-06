Bataille pour les millions de John McAfee en tant qu’ex-femme prostituée et «47 KIDS» se battent pour l’héritage après son «suicide» en prison

Les millions du magnat du logiciel EMPRISONNÉ John McAfee devraient être combattus par son ex-femme prostituée et ses « 47 » enfants, ainsi que par le fisc américain.

Le célèbre gourou de la technologie, qui a été trouvé mort dans une cellule de prison de Barcelone mercredi, a fait face à l’extradition vers les États-Unis où il a été affirmé qu’il devait des sommes colossales en impôts.

Getty

Qui héritera des millions du pionnier technologique mort John McAfee ?[/caption]

PA

L’avocat Javier Villalba, à gauche, et l’épouse de John McAfee, Janice, quittant le centre pénitentiaire Brians 2, où elle a affirmé que son mari ne s’était pas suicidé[/caption]

JOHN McAFEE

John McAfee n’était pas opposé à montrer sa vie sauvage d’armes à feu, de drogue et de femmes[/caption]

La valeur de McAfee à sa mort est entourée de mystère, les autorités fiscales américaines l’accusant d’avoir utilisé un moyen élaboré de dissimuler sa véritable richesse.

Mais le génie de la technologie d’origine britannique – devenu un fugitif playboy – laisse derrière lui son ex-femme de 38 ans, Janice.

Il l’a rencontrée en Floride en 2012 après avoir fui sa villa de luxe et ses sept harems forts au Belize après avoir été soupçonné d’avoir tiré sur son voisin.

La veuve a parlé aux journalistes aujourd’hui alors qu’elle récupérait ses affaires dans la cellule de Barcelone où il avait été retrouvé pendu.

Luttant pour retenir ses larmes, Janice a insisté sur le fait qu’il ne s’était pas suicidé et a reproché au gouvernement américain d’avoir tenté de l’extrader pour fraude fiscale.

Facebook/ John McAfee

Janice a imputé la mort de son mari John McAfee aux États-Unis[/caption]

Les nombreux enfants de McAfee sont également en deuil.

L’année dernière, il a déclaré avoir 47 enfants, 61 petits-enfants et 19 arrière-petits-enfants, bien que l’on en sache peu sur eux.

Mais ils chercheraient probablement à hériter de leur défunt père, qui a déclaré l’année dernière qu’il « prenait soin d’eux financièrement ».

Leur père pionnier de la cybersécurité est devenu très riche après avoir créé le logiciel anti-virus éponyme – qui lui a rapporté 72 millions de livres sterling (100 millions de dollars) en 1994 lorsqu’il l’a vendu.

Mais en 2007, McAfee a révélé que sa richesse avait chuté à seulement 2,8 millions de livres sterling (4 millions de dollars) après que les actions et la valeur des propriétés se soient effondrées avec le début de la Grande Récession.

Une grande partie de ses richesses provenant de la vente de sa société de logiciels antivirus avait été investie dans la construction de manoirs pour les super-riches, qu’il ne pouvait alors pas vendre.

Pourtant, il aurait réussi à récupérer sa fortune.

Certes, le renégat épris de fête ne cachait pas son amour pour prodiguer sa richesse aux femmes, aux armes et à la drogue.

Les publications Instagram ont mis à nu son style de vie sauvage.

Brian Finke/Redux/eyevine

John dans sa concession au Belize où il avait un harem de sept jeunes femmes[/caption]

Mais McAfee a prétendu être redevenu super-riche en évitant l’impôt.

En octobre, la division fiscale du ministère américain de la Justice a publié une déclaration alléguant qu’il avait gagné des millions de dollars de revenus grâce à la promotion de crypto-monnaies, à des travaux de conseil, à des allocutions et à la vente des droits de sa vie pour un documentaire.

On prétend qu’il a ensuite esquivé l’impôt en versant sur des comptes bancaires et des comptes d’échange de crypto-monnaie en utilisant les noms des candidats.

Pendant ce temps, il aurait utilisé la même astuce pour dissimuler des biens, notamment des biens, un véhicule et un yacht.

Et, avec son garde du corps Jimmy Gale Watson Jr McAfee, il a également été accusé d’avoir fait la promotion de crypto-monnaies en utilisant un grand compte Twitter pour gonfler les prix.

Les devises auraient ensuite été vendues, rapportant à la paire 2 millions de dollars (1,45 million de livres sterling), ont déclaré les procureurs.

AFP

Le fisc américain était après les richesses de John McAfee[/caption]

Mais quelques jours seulement avant sa mort, McAfee a tweeté qu’il n’avait plus rien car les autorités américaines avaient saisi ses avoirs.

Il a déclaré : « Les États-Unis pensent que j’ai caché la crypto. J’aurais aimé le faire, mais il s’est dissous par les nombreuses mains de l’équipe McAfee (votre conviction n’est pas requise), et mes actifs restants sont tous saisis.

« Je n’ai rien. Pourtant, je ne regrette rien.

Mais il est apparu qu’alors qu’il prétendait que les autorités américaines avaient saisi ses avoirs, il aurait été lié à une crypto-ferme de filature d’argent.

Celui-ci était situé dans un « hôtel fantôme » abandonné dans une station balnéaire catalane.

Les États-Unis pensent que j’ai caché la crypto… J’aurais aimé le faire, mais elle s’est dissoute grâce aux nombreuses mains de l’équipe McAfee

John McAfee

Grâce à un groupe d’informaticiens devenus détectives, il est apparu que McAfee s’était installé dans l’hôtel fermé Daurada Park, qui est un ancien bâtiment branlant en bordure de route à Cambrils, dans la région nord-est de l’Espagne en Catalogne.

Le magnat avait dupé les gens en leur faisant croire qu’il était basé quelque part en Biélorussie.

Mais sa publication sur Instagram et ses tweets devaient donner son emplacement à l’hôtel en Catalogne.

Ici, en 2018, la police locale et régionale a enquêté sur des allégations mensongères selon lesquelles l’hôtel était un bordel et abritait en fait une opération d’extraction de crypto-monnaie dans son sous-sol et ses parkings.

onthebeach.co.uk

Hôtel Daurada Park en Espagne où il aurait été enfermé[/caption]





L’entrepreneur a fui sa cachette secrète et a été arrêté en octobre dernier à l’aéroport international de Barcelone et enfermé.

Quelques heures seulement avant qu’il ne soit soupçonné de s’être suicidé, un tribunal espagnol a approuvé l’extradition de McAfee vers les États-Unis pour des accusations liées à l’impôt qui auraient pu le conduire à 30 ans de prison.

Mais ce qui est arrivé à la fortune que le fisc américain prétendait cacher reste un mystère, tout comme l’identité des 47 enfants qui pourraient en hériter.

Il a été photographié en prison en 2019 après son arrestation

Reuters

Le pionnier de l’antivirus se serait suicidé la nuit dernière dans une prison[/caption]