bataille pour des milliards de bitcoins volés récupérés lors d’une saisie du DOJ

Lui et plusieurs autres victimes de piratage Bitfinex ont parlé exclusivement à CNBC pour le documentaire « Crocodile de Wall Street », qui rend compte du vol des bitcoins et de la prétendue tentative de blanchiment de la crypto volée.

Rafal Bielenia, qui avait 91 bitcoins sur la plateforme, a déclaré : “J’ai vendu ces jetons aussi vite que possible dès qu’ils sont devenus disponibles. Et je n’ai pu obtenir que 25 % de leur valeur.” Il pense qu'”il n’y a eu aucun moment où ils m’ont remboursé – ni en dollars, ni en bitcoins”.

Will Hogarth, qui s’est également fait voler sa crypto dans le piratage de Bitfinex, a déclaré à CNBC : “J’attends toujours mon bitcoin et je ne vois aucune raison pour laquelle ils le garderaient.”

Mais certaines des victimes de piratage affirment toujours que les bitcoins leur appartiennent. Et l’idée qu’ils pourraient perdre leurs bitcoins non pas une, mais deux fois, semble impossible.

Essentiellement, Bitfinex veut que les bitcoins qui ont été volés lors du piratage de 2016 soient rendus à l’entreprise et il en rendra une partie à certains de leurs clients en espèces, et non en bitcoins.

Pour le dire simplement, Bitfinex estime que les clients ont déjà été indemnisés équitablement et s’ils ont choisi de vendre les jetons avant que leur valeur n’atteigne un dollar, c’était leur choix à faire. Dans un communiqué, la société a déclaré à CNBC : “Dès réception des bitcoins récupérés de la faille de sécurité de 2016, Bitfinex s’est engagé à utiliser 80 % du produit pour racheter et graver des jetons LEO, une fois que tous les RRT auront été échangés.”

Pour l’instant, le hold-up semble être qu’il n’y a pas eu de résolution dans l’affaire judiciaire impliquant le couple d’enquêteurs qui, selon les enquêteurs, s’est fait prendre en possession de la crypto-monnaie volée. Heather Morgan et Ilya Lichtenstein ont été accusés de complot en vue de blanchir des milliards de bitcoins.

Morgan est une rappeuse en herbe qui s’est appelée “le Crocodile de Wall Street” et Lichtenstein, un « entrepreneur technologique, explorateur et magicien à temps partiel » autoproclamé. Le duo risque plus de deux décennies de prison s’il est reconnu coupable. Ils n’ont pas encore inscrit de plaidoyer. CNBC a contacté Morgan et Lichtenstein pour entendre leur version de l’histoire, aucun des deux n’a accepté une interview. Jusqu’à présent, personne n’a été accusé d’avoir piraté Bitfinex en premier lieu.

Alors que leur affaire fait son chemin dans le système judiciaire, une bataille de plusieurs milliards de dollars sur ce qu’il advient de l’argent se prépare.

“En fin de compte, ce sera une bataille de chiens pour savoir qui recevra cet argent. Que le gouvernement le garde ou non, que Bitfinex le garde ou non, que les clients le récupèrent ou non – quiconque vous le dit il y a une réponse claire, c’est mentir pour son propre bénéfice”, a déclaré l’avocat spécialisé dans les crypto-monnaies David Silver.