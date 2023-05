Bataille pour Bakhmut perdue dans le brouillard de la guerre

TALLINN, Estonie – La télévision russe est entrée dans une frénésie de célébrations en rapportant la prise par Moscou de la ville ukrainienne de Bakhmut.

Il y avait des comparaisons avec l’Armée rouge libérant Berlin en 1945, les félicitations relayées par le président Vladimir Poutine et les annonceurs soulignant la victoire en utilisant le nom soviétique presque centenaire de la ville d’Artyomovsk.

« Le mythe selon lequel Artyomovsk est une forteresse inattaquable a été brisé », a déclaré dimanche soir un présentateur sur Channel One, la chaîne de télévision publique la plus populaire de Russie. « Ce sont des événements historiques. »

Un rapport de la ville en feu dans l’est de l’Ukraine a suivi, montrant des combattants russes criant « Victoire! » et placer deux drapeaux – le drapeau tricolore russe et le drapeau noir de l’entrepreneur militaire privé Wagner – au sommet d’un grand bâtiment en partie détruit.

Les drapeaux ont été montés « pour que tout le monde puisse les voir », a déclaré le correspondant, même si la ville bombardée et déserte, vieille de 400 ans, ressemble à un fantôme d’elle-même après la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre.

Malgré les affirmations russes, les hauts responsables militaires ukrainiens affirment que le combat n’est pas terminé, même s’ils ne contrôlent toujours qu’une petite partie de la ville. La vice-ministre de la Défense, Hanna Maliar, a déclaré lundi que les troupes ukrainiennes détenaient des parties de sa périphérie sud-ouest, tandis que les combats se poursuivaient pour les hauteurs stratégiques dans les banlieues nord et sud.

Mais Kiev affirme que ses troupes ont joué un rôle clé dans la stratégie d’épuisement des forces russes. Des dizaines de milliers de combattants des deux côtés sont morts dans la bataille acharnée de neuf mois pour Bakhmut.

L’imagerie satellite montre des infrastructures, des immeubles d’appartements et des bâtiments réduits en décombres par des attaques d’artillerie incessantes.

Poutine avait cruellement besoin d’une victoire à Bakhmut, selon les analystes, surtout après qu’une offensive hivernale de ses forces n’a pas réussi à prendre d’autres villes et villages de première ligne. Et la Russie veut toujours s’emparer de toute la région de Donetsk – un objectif qui a été souligné plusieurs mois après l’échec de l’assaut contre Kiev.

Sur Channel One, un combattant russe a déclaré au correspondant qu’il ressentait « probablement les mêmes émotions que nos grands-pères avaient à Berlin », se référant au balayage victorieux de la capitale allemande par l’Armée rouge à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Un segment similaire sur Russia 1, une autre grande chaîne de télévision publique, a vu un correspondant proclamer que « la lutte pour Bakhmut s’est soldée par une défaite » pour l’Ukraine. Désormais, les forces russes peuvent avancer vers les villes de Siversk, Kostyantynivka et Kramatorsk, et même la ville de Dnipro, dans le sud-est de l’Ukraine, a-t-elle déclaré.

Deux tabloïds pro-Kremlin ont publié lundi des titres célébrant la prise de la ville.

« Bakhmut est pris. Et ensuite ? La ville est redevenue Artyomovsk », disait un gros titre rouge vif sur la façade de Komsomolskaïa Pravda.

Le brouillard de la guerre a rendu impossible de confirmer la situation à l’intérieur de Bakhmut, le président Volodymyr Zelenskyy ayant déclaré que la ville n’était pas entièrement occupée.