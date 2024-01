Bataille mondiale des smartphones : Apple triomphe avant l’événement Samsung Unpacked

Pour la première fois depuis 2010, Samsung n’était pas le smartphone le plus vendu dans le monde : en 2023, Apple et son populaire iPhone étaient en tête de liste pour la première fois, avec environ 234,6 millions d’unités expédiées. selon un rapport d’International Data Corp. mardi.

Il s’agit d’une étape importante pour Apple, qui a enregistré une part de marché record de 20,1 % pour l’iPhone. Et c’est une nouvelle au mauvais moment pour Samsung, qui devrait lancer mercredi sa série de téléphones Galaxy S24, selon la rumeur, lors de son événement Samsung Galaxy Unpacked.

Voulez-vous le mettre en perspective? La dernière fois que Samsung n’était pas à la première place en matière de téléphone, cet honneur est revenu à Nokia. À l’époque, Apple ne se classait même pas parmi les cinq premiers. Rapports Engadget.

Depuis lors, Apple et Samsung se battent pour la première place, Apple se classant premier dans quelques rapports trimestriels sur les expéditions de téléphones, mais Samsung conservant la couronne des expéditions annuelles jusqu’à présent. Apple a lancé la gamme iPhone 15 en septembre de l’année dernière.

Les choses pourraient s’améliorer pour le marché des smartphones, selon l’agence de recherche technologique IDC, malgré une baisse des expéditions mondiales de smartphones de 3,2 % sur un an, tombant à 1,17 milliard d’unités en 2023, le volume annuel le plus bas depuis une décennie. La croissance au second semestre a cimenté la reprise attendue pour 2024, le quatrième trimestre ayant enregistré une croissance de 8,5 % plus élevée que prévu, au-dessus de la croissance prévue de 7,3 %.

“Bien que nous ayons constaté une forte croissance de la part des acteurs Android bas de gamme comme Transsion et Xiaomi au second semestre 2023, résultant d’une croissance rapide sur les marchés émergents, le plus grand gagnant est clairement Apple”, Nabila Popal, directrice de recherche au sein de l’équipe Worldwide Tracker d’IDC. , a déclaré dans un communiqué.

Popal a noté que le succès d’Apple survient malgré des défis réglementaires accrus et une concurrence renouvelée de Huawei en Chine, son plus grand marché. Elle attribue le succès de l’entreprise en grande partie au désir des consommateurs pour les appareils haut de gamme, qui représentent désormais plus de 20 % du marché.

Et les choses vont probablement rester compétitives.

“Le changement global dans le classement au sommet du marché met en évidence l’intensité de la concurrence sur le marché des smartphones”, a déclaré Ryan Reith, vice-président du groupe Worldwide Mobility and Consumer Device Trackers d’IDC, dans un communiqué.

Il a noté que l’espace Android global se diversifie, la société chinoise Huawei semblant prête à connaître une résurgence malgré les sanctions américaines, et d’autres marques, notamment OnePlus, Honor et Google, lançant des appareils compétitifs.

“Dans l’ensemble, le secteur des smartphones se dirige vers une période très intéressante”, a déclaré Reith dans le rapport d’IDC.

Téléphones Samsung Galaxy et IA

Pourtant, l’événement Galaxy Unpacked de Samsung mercredi devrait remettre le nom de l’entreprise à la une des journaux. On s’attend à ce que la série Galaxy S24 se démarque de ses prédécesseurs, avec probablement de nouvelles fonctionnalités logicielles telles que des fonctionnalités plus génératives basées sur l’IA.

Il n’est pas surprenant que l’IA, qui a dominé le CES 2024 à Las Vegas la semaine dernière, devrait jouer un rôle important dans la nouvelle série de téléphones. Les nouveaux téléphones de Samsung devraient être les premiers à inclure Galaxy AI, que la société qualifie d’« expérience complète d’IA mobile ».

En novembre, la société a lancé un nouveau modèle d’IA générative appelé Gauss, qui est la réponse de Samsung à ChatGPT et aux outils d’IA similaires. Il porte le nom du célèbre mathématicien allemand Carl Friedrich Gauss, connu pour ses travaux influents sur la théorie des nombres et la géométrie.

Gauss est composé de trois parties : le langage Gauss, le code Gauss et l’image Gauss. La partie linguistique peut gérer des tâches telles que la rédaction d’e-mails, la synthèse de documents et la traduction. Gauss Code a été créé pour aider au développement de logiciels, tandis que Gauss Image peut générer et modifier des images.

Nous avons déjà signalé que des rumeurs et des fuites suggèrent que une nouvelle construction en titane et un design avec des bords plus plats pourrait être en magasin pour le modèle Ultra haut de gamme, mais nous devrons voir ce que Samsung a d’autre en réserve.

Galaxy Unpacked aura lieu à San Jose, en Californie, à 10 h HP (13 h HE, 18 h GMT) et sera diffusé sur La chaîne YouTube de Samsung. Le personnel de CNET regardera l’événement en direct et diffusera l’actualité au fur et à mesure de son annonce.

