Bataille intérieure pour Tamworth, où les électeurs ont prédit le New Labour, David Cameron et le Brexit – mais vont-ils expulser les conservateurs ?

Les gens avisés de Tamworth, au cœur de l’Angleterre centrale, savent généralement dans quel sens souffle le vent politique.

L’ancien bourg a inauguré le règne de Tony Blair, est revenu aux conservateurs pour installer David Cameron au n°10 et a voté pour le Brexit.

Les habitants de Tamworth ont le don de voter correctement aux élections Crédit : Paul Tonge

Les conservateurs soutiennent le candidat Andrew Cooper, conseiller local et ancien tireur d’élite de l’armée du Staffordshire Regiment. Crédit : Paul Tonge

Aujourd’hui, alors qu’il se prépare à élire un nouveau député lors d’une élection partielle demain, certains électeurs conservateurs purs et durs, comme Judith Lumley, sont prêts à ce que la circonscription bascule à nouveau vers le parti travailliste.

Le chef de projet à la retraite, âgé de 68 ans, m’a dit avec un sourire narquois : « Je pense que je voterai travailliste, même si je ne le dis pas à mon mari.

« J’ai toujours voté conservateur, mais je pense qu’il faut un changement. Donnons une chance aux travaillistes et voyons ce qu’ils peuvent faire.»

L’élection partielle de demain – aux côtés d’une autre dans le Mid Bedfordshire, tout aussi bleu – sera un autre test sévère pour le gouvernement de Rishi Sunak.

Mais si certains électeurs semblent prêts à abandonner les conservateurs, peu d’entre eux ont été enthousiasmés par le leader travailliste Sir Keir Starmer.

Judith, maman de deux enfants, a déclaré : « Il y a juste quelque chose chez lui que je n’aime pas. Je pense qu’il est un peu frimeur.

Tamworth, une ville de banlieue du Staffordshire située à 22 km au nord-est de Birmingham, dispose actuellement d’une majorité conservatrice de près de 20 000 voix, remportée par le député en disgrâce Chris Pincher.

Il a démissionné le mois dernier après avoir été suspendu du Parlement pour avoir peloté ivre deux hommes dans un club privé l’été dernier – révélé dans une exclusivité du Sun.

Un gars du coin

Tamworth est en quelque sorte une boîte de Pétri pour certaines des politiques clés des conservateurs.

L’immigration est sous le feu des projecteurs, puisque l’Holiday Inn Express de la ville accueille désormais 243 demandeurs d’asile de 13 nationalités, dont des Afghans, des Irakiens, des Érythréens et des Iraniens.

Pendant ce temps, le programme de mise à niveau du gouvernement a permis à Tam-worth de recevoir une aide de 22 millions de livres sterling de son fonds de régénération pour embellir sa principale rue commerçante.

Mais l’amputation impitoyable de la partie nord du HS2 ce mois-ci signifie que la ligne ferroviaire à grande vitesse se terminera désormais à Handsacre, à 14 miles du centre de Tamworth.

Derek Nickells, propriétaire de la quincaillerie Toolbox de la ville, a déclaré : « HS2 aurait dû démarrer dans le Nord et se ramifier. Si vous l’avez commencé, vous auriez dû le terminer.

Derek, 56 ans, qui dirige le magasin de Market Street depuis 25 ans, dit qu’il « reste du côté des conservateurs » parce que leur candidat « semble être un bon gars local ».

Les conservateurs alignent Andrew Cooper, conseiller local et ancien tireur d’élite de l’armée du Staffordshire Regiment.

Discutant à l’ombre du château de Tamworth, M. Cooper, 41 ans, qui a servi au Kosovo et en Irak, m’a dit qu’il était aussi « déçu que n’importe qui d’autre » par le scandale Chris Pincher.

Et le père de quatre enfants a déclaré que la suppression du tronçon Manchester du HS2 libérerait de l’argent pour l’amélioration des chemins de fer locaux et le comblement des nids-de-poule dans la ville.

Quant à l’hébergement local des demandeurs d’asile, il ne pense pas que l’Holiday Inn Express soit le bon endroit, ajoutant : « Cela a eu un impact sur le tourisme et l’économie de la ville.

« En été, beaucoup de gens auraient aimé séjourner à l’hôtel car il se trouve en face du parc du château, qui est notre espace événementiel, mais ils n’ont pas pu trouver de chambre. »

La candidate travailliste, l’organisatrice syndicale Sarah Edwards, 35 ans, a fait campagne pour protéger les terrains vierges, renforcer les services publics et lutter contre la crise du coût de la vie.

Malgré les demandes répétées du Sun, elle n’était pas disponible pour une interview.

Les responsables des élections partielles gardent parfois leur candidat secret s’ils pensent qu’il est en position de gagner.

Cela garantit que leurs accusations ne se retrouveront pas avec un cas de pied dans la bouche de dernière minute.

Renverser une majorité de 20 000 voix serait une réussite retentissante.

Lors d’une récente visite dans la ville, la chancelière fantôme travailliste Rachel Reeves a déclaré : « Personne ne sous-estime l’ampleur du défi que représente cette élection partielle, mais il n’y a pas de zones interdites pour le parti travailliste. »

La rue animée du marché est dominée par une statue de Sir Robert Peel, ancien député de la ville et l’un des fondateurs du Parti conservateur moderne.

L’été dernier, lorsque l’affaire Pincher a fait la une des journaux, les habitants ont plaisanté : « Le Parti conservateur est né à Tamworth en 1834 (lorsque Peel a été élu). Il est mort à Tamworth en 2022. »

À proximité, le poissonnier Martin Bowater est un ancien électeur conservateur qui « ne votera désormais pour personne ».

Ce père de trois enfants de 58 ans, qui a son stand sur le marché depuis 15 ans, m’a dit : « J’ai voté pour le Brexit sur la promesse que quelque chose changerait. Je voulais contrôler nos frontières mais c’est pire. J’ai été déçu par ce gouvernement.

« Sir Keir Starmer n’est certainement pas la réponse. Je ne lui fais pas confiance.

La cliente Sharon Conway ne votera ni pour les conservateurs ni pour les travaillistes.

Cette mère de trois enfants, âgée de 58 ans, a déclaré : « Le gouvernement a fait tellement de dégâts. Le coût de la vie a doublé et ils n’ont pas fait assez pour arrêter les bateaux.

« Et HS2 – quel gaspillage d’argent quand il y a des gens dans la pauvreté. »

D’autres voteront travailliste malgré les appréhensions suscitées par Sir Keir.

Leah Summers, 21 ans, qui rejoint la Marine, a déclaré : « Je veux que mon vote compte, donc je choisirais le parti travailliste. Je pense que Keir Starmer parle d’un gros match. Je ne l’ai pas vu agir autant que je pensais qu’il l’aurait fait.

« Il a l’air passionné mais je ne suis pas vraiment convaincu. »

Lorraine Taylor, 53 ans, a été touchée par la crise du coût de la vie et déclare : « Je suis enseignante en maternelle et j’ai dû accepter un deuxième emploi dans un pub. Je fais 50 à 60 heures par semaine.

La mère de deux enfants, qui n’a pas encore décidé pour qui elle votera, a ajouté : « Je ne pense pas que Rishi Sunak mène le pays dans la bonne direction.

«Je ne pense pas que Keir Starmer ait trouvé de solution. Il se contente de gauchir.

Et Suzie Glasgow, enseignante du secondaire, 40 ans, a déclaré : « Je voterai probablement travailliste. J’ai eu quatre solliciteurs travaillistes qui ont frappé à ma porte, mais aucun du côté conservateur.»

L’ingénieur en électronique à la retraite Ronald Skett, 78 ans, qui a voté pour Tony Blair en 1997, n’est pas très satisfait de l’actuel homme à la tête du Parti travailliste.

Il a déclaré : « Je pense que Keir Starmer est membre de l’establishment. C’est un chevalier du royaume.

« Il a perdu le contact. Il a commencé comme col bleu, est devenu col blanc puis est entré dans l’establishment.

Il a ajouté : « Je ne voterai pas jeudi. Nous voterons à nouveau l’année prochaine. À quoi ça sert? »

Pour gagner à Tamworth, les travaillistes ont besoin d’un score de 21,4 pour cent.

C’est faisable : en juillet, les travaillistes ont arraché Selby et Ainsty dans le nord de York aux conservateurs avec un gain de 23,7 points, et les libéraux-démocrates ont gagné Somerton et Frome dans le Somerset avec un gain encore plus important de 29 points.

Un proche conservateur a insisté sur le fait que Tamworth est une « ville conservatrice », ajoutant : « Ce que nous constatons sur le pas de la porte, c’est que les gens sont toujours conservateurs – ils ont juste besoin d’une raison pour sortir et voter. »

Les bookmakers ont les travaillistes comme grands favoris 4/1 pour revendiquer le siège.

Un ancien conseiller de Tamworth me dit qu’il pense que la ville se tournera vers les travaillistes jeudi – puis reviendra aux conservateurs lors des élections générales de l’année prochaine.

Rishi Sunak espère qu’il a raison. Quelle que soit la direction que prend Tamworth, le reste de la nation suit généralement.

Le propriétaire de l’entreprise, Derek Nickells, a déclaré : « HS2 aurait dû commencer dans le nord et se ramifier vers le bas. Si vous l’aviez commencé, vous auriez dû le terminer. Crédit : Paul Tonge

Lorraine Taylor, 53 ans, déclare : « Je suis enseignante en crèche et j’ai dû accepter un deuxième emploi en travaillant dans un pub » Crédit : Paul Tonge

Les électeurs conservateurs, comme Judith Lumley, sont prêts à ce que Tamworth revienne au parti travailliste. Crédit : Paul Tonge

La cliente Sharon Conway, à gauche, ne votera ni pour les conservateurs ni pour les travaillistes. Crédit : Paul Tonge