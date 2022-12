Bataille intense à venir alors que quatre équipes visent les deux dernières places en quart de finale

Cristiano Ronaldo visera à renvoyer le Portugal devant la Suisse et en quart de finale de la Coupe du monde mardi alors que le Maroc tente de faire dérailler la candidature de l’Espagne pour une deuxième couronne mondiale.

Il ne reste plus que deux places pour les huit derniers à pourvoir au Qatar après que le Brésil, quintuple vainqueur, ait écrasé la Corée du Sud 4-1 et que les finalistes de 2018, la Croatie, aient dépassé le Japon via une séance de tirs au but.

Ronaldo faisait la une des journaux du tournoi avant même de frapper un ballon après avoir lancé une tirade contre Manchester United et son manager Erik ten Hag.

Après une sortie “d’un commun accord”, il cherche maintenant une nouvelle équipe, des sources affirmant qu’il est en pourparlers sur un accord à succès avec le club saoudien d’Al-Nassr.

L’attaquant superstar de 37 ans, qui participe à ce qui est presque certainement sa dernière Coupe du monde, a été l’ombre de lui-même au Qatar malgré tout le battage médiatique.

Après avoir marqué un penalty lors du premier affrontement de son équipe contre le Ghana pour devenir le premier joueur à marquer lors de cinq Coupes du monde, il a soufflé et soufflé mais n’a pas réussi à retrouver le chemin des filets.

Le rôle de titulaire de Ronaldo dans l’équipe reste un sujet brûlant parmi les supporters portugais, mais l’entraîneur Fernando Santos a déclaré qu’il ne prêtait pas attention au débat qui fait rage.

“Je ne lis pas ce type de matériel”, a-t-il déclaré. “Ce n’est pas un manque de respect, c’est simplement que nous avons trois jours pour nous entraîner pour un match et je ne regarde pas d’autres types de nouvelles. Nous nous concentrons sur le match à venir.”

Santos a déclaré qu’il s’attendait à un match serré contre la Suisse. Le Portugal a battu la Suisse 4-0 en UEFA Nations League en juin avant de s’incliner 1-0 au match retour.

– Espoirs africains –

Le Maroc est la seule équipe africaine restante et la seule équipe arabe restante au Qatar.

L’entraîneur Walid Regragui a exhorté ses hommes à croire qu’ils peuvent vaincre la puissante Espagne alors qu’ils tentent d’atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde pour la première fois de leur histoire.

Le Maroc ne deviendrait que la quatrième équipe africaine à atteindre les huit derniers – après le Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010 – s’ils battaient les champions de 2010.

« Nous sortirons en force », a déclaré Regragui. « Nous voulons hisser très haut le drapeau marocain. Nous jouons avant tout pour nous et notre pays.

« Tous les Arabes et Africains, nous voulons les rendre heureux. Nous voulons leurs prières et nous voulons leur soutien afin que cela puisse nous donner cet ingrédient supplémentaire pour gagner. Avant, il n’y avait que les Marocains qui nous soutenaient.”

L’Espagne a commencé le tournoi avec fanfaronnade, inscrivant sept buts devant le Costa Rica avant un match nul contre l’Allemagne et une défaite contre la Corée du Sud.

L’entraîneur Luis Enrique a déclaré qu’il avait donné à chacun de ses joueurs le “devoir” de pratiquer 1 000 pénalités avant la Coupe du monde, affirmant qu’il était convaincu qu’il ne s’agissait pas d’une loterie.

Le Brésil, avec Neymar de retour dans l’équipe après une blessure, a organisé une masterclass en première mi-temps lundi contre la Corée du Sud, prenant une avance de 4-0 à la 36e minute, y compris un but pour son talisman depuis le point de penalty.

Paik Seung-ho en a retiré un avec un coup de foudre tard, mais son équipe a été surclassée lors d’une soirée décevante pour le football asiatique.

Plus tôt, la Croatie de Luka Modric l’a fait à la dure contre le Japon, revenant d’un but pour égaliser avant de s’imposer 3-1 aux tirs au but.

Le gardien Dominik Livakovic a été le héros de la Croatie, sauvant trois pénalités lors de la fusillade.

Sept des huit derniers matches à élimination directe de la Croatie lors de tournois majeurs se sont soldés par des prolongations, la seule exception étant sa défaite en finale face à la France en Russie il y a quatre ans.

Le Brésil affrontera la Croatie en quart de finale vendredi, les Pays-Bas affrontant l’Argentine le même jour. L’Angleterre affronte la France samedi.

