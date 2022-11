Bataille électorale gagnée, le vrai test commence pour le nouveau Premier ministre malaisien

KUALA LUMPUR, Malaisie (AP) – Le leader réformiste Anwar Ibrahim a remporté une bataille acharnée pour devenir le nouveau Premier ministre de la Malaisie. Mais travailler avec d’anciens ennemis pour former un gouvernement d’unité alors qu’une nation polarisée observe mettra immédiatement son courage politique à l’épreuve.

Il n’y a pas de période de lune de miel pour Anwar, 75 ans, qui s’est mis au travail moins de 24 heures après avoir prêté serment en tant que 10e dirigeant du pays.

La télévision nationale a montré Anwar pointant vendredi matin à Putrajaya, la capitale administrative du gouvernement. Son premier test sera la constitution d’un Cabinet et la répartition des portefeuilles pour apaiser les divers membres de son gouvernement d’union.

Anwar a promis lundi que son cabinet serait plus maigre par rapport à l’administration précédente et surdimensionnée, et a déclaré qu’il renoncerait à son salaire de Premier ministre au milieu du ralentissement économique du pays. Il a déclaré que les nouveaux membres du Cabinet seraient également invités à réduire leurs salaires.

“Ma principale priorité maintenant est le coût de la vie”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Anwar s’est engagé à travailler rapidement pour trouver des moyens d’aider les Malaisiens aux prises avec la hausse des prix des denrées alimentaires, une monnaie à son point le plus bas depuis plus de deux décennies et des salaires stagnants avant un ralentissement économique attendu l’année prochaine.

Le Pakatan Harapan d’Anwar, ou Alliance de l’espoir, a remporté 82 des 222 sièges aux élections générales du 19 novembre. Pour bricoler une majorité, il a obtenu le soutien de deux blocs rivaux clés: le Front national au pouvoir depuis longtemps, qui compte 30 sièges, et l’Alliance des partis du Sarawak avec 23. Plusieurs blocs plus petits ont déclaré qu’ils se joindraient également.

L’Alliance nationale centrée sur la Malaisie de l’ancien Premier ministre Muhyiddin Yassin a remporté de manière inattendue 73 sièges. L’allié pur et dur de Muhyiddin, le Parti islamique pan-malaisien qui vante la charia, a remporté 49 sièges pour devenir le plus grand parti du pays, signe de la montée de l’islam conservateur.

La victoire d’Anwar avec le soutien de ses rivaux politiques a marqué un autre “moment décisif qui a annoncé une nouvelle ère pour la démocratie malaisienne”, a déclaré Ahmad Fauzi Abdul Hamid, analyste politique à l’Université des sciences de Malaisie.

Cela fait suite à l’étonnante victoire de son alliance dans les sondages de 2018, qui a mis fin à l’emprise de 60 ans du Front national sur le pouvoir et a conduit au premier changement de régime du pays depuis l’indépendance de la Grande-Bretagne en 1957. Mais le nouveau gouvernement s’est effondré après la prise de pouvoir qui a conduit à la tourmente et a vu un total de trois premiers ministres en quatre ans. Anwar était en prison à l’époque pour une accusation de sodomie qui, selon lui, était politiquement motivée.

Anwar a adopté un ton conciliant après sa nomination, accueillant toutes les parties dans son gouvernement tant qu’elles adhèrent aux règles de base de la bonne gouvernance, de la non-corruption et d’une “Malaisie pour tous les Malaisiens”.

Les analystes ont déclaré que la composition de son cabinet fournira une image plus claire de ses politiques à l’avenir, alors qu’il met de la chair dans les os de ses promesses de campagne de nettoyer le gouvernement et de guérir les entailles raciales et religieuses de plus en plus profondes. Sa plate-forme anti-corruption sera testée au milieu des craintes que des concessions soient faites à certains dirigeants du Front national luttant contre des accusations de corruption en échange de leur soutien.

Musulman de souche, Anwar doit également gagner la confiance des Malais conservateurs, qui le considéraient comme trop libéral et ont opté pour le bloc de droite de Muhyiddin lors des élections controversées. La police a renforcé la sécurité et les partisans d’Anwar ont reçu l’ordre de suspendre les célébrations susceptibles de provoquer les partisans islamiques.

Dans un environnement aussi raciste, les objectifs d’Anwar – y compris le remplacement d’un plan d’action positive vieux de plusieurs décennies qui accorde des privilèges aux Malais en matière d’emploi, d’éducation et de logement – peuvent être un champ de mines.

Anwar a assuré aux Malais que leurs droits en vertu de la constitution et la position de l’islam en tant que religion nationale seraient protégés. Mais il a souligné que les autres races ne doivent pas être marginalisées pour que le pays puisse être uni.

“La division raciale existe en Malaisie depuis l’indépendance”, a déclaré l’analyste politique Ahmad Fauzi.

“Anwar trouvera sa propre formule pour maîtriser le problème, mais penser qu’il pourra l’éteindre, c’est s’attendre à l’impossible de sa part”, a-t-il ajouté.

Eileen Ng, Associated Press