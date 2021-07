Bataille d’hésitation perdue ? La grande majorité des Américains non vaccinés disent qu’ils ne recevront pas de vaccins contre Covid-19, selon un sondage – RT USA News

L’administration Biden est confrontée à une bataille difficile pour atteindre ses objectifs de vaccination contre Covid-19, car un sondage récemment publié montre que 80% des adultes américains qui n’ont pas encore reçu les vaccins n’ont aucune intention de le faire.

Le sondage Associated Press-NORC, qui a été publié vendredi, a révélé que 45% des répondants non vaccinés ont déclaré qu’ils « absolument » ne seront pas vaccinés contre le virus, et 35 % ont indiqué qu’ils « Probablement » ne le fera pas. Seulement 19% de ceux qui n’ont pas été vaccinés ont l’intention de se faire vacciner, et seulement 3% considèrent ces plans comme définitifs.





Les réponses suggèrent qu’il y a peu de place pour la croissance des taux de vaccination aux États-Unis car 67% des participants avaient déjà reçu les vaccins, et seulement 1% de l’ensemble des répondants ont déclaré qu’ils seraient certainement vaccinés. Seulement 5% ont déclaré qu’ils se feront probablement vacciner. D’autres Américains non vaccinés ne prévoient pas de se faire piquer, ce qui signifie qu’environ 73% est l’avantage apparent du taux de vaccination des adultes du pays.

Le président Joe Biden avait pour objectif de faire vacciner 70% des adultes américains avec au moins leur première dose d’ici le 4 juillet, mais il n’a pas réussi à 67%. Près de trois semaines après sa date cible, environ 69 % des adultes ont reçu une injection de Covid-19, selon les données du CDC. Près de 60% sont complètement vaccinés chez les adultes, et le taux est de 49% pour l’ensemble de la population.

Peut-être plus troublant pour les partisans des vaccins est la baisse du taux de nouvelles vaccinations. Après que le déploiement ait atteint un record en une journée de 4,6 millions de doses délivrées le 10 avril, le rythme quotidien a ralenti à environ 500 000 ces dernières semaines. En Alabama, qui se classe au dernier rang du pays avec seulement 34 % de la population complètement vaccinée et seulement un petit nombre d’habitants retroussent leurs manches pour se faire vacciner, la gouverneure Kay Ivey est devenue si frustrée jeudi qu’elle a déclaré que c’était « il est temps de blâmer les personnes non vaccinées » pour l’augmentation des infections à Covid-19.





Alors que 83 % des adultes démocrates se sont fait vacciner, selon le sondage Associated Press-NORC, seulement 51 % des républicains l’ont fait. Et les républicains sont plus sceptiques quant à l’efficacité des vaccins contre la variante Delta hautement infectieuse de Covid-19, qui a entraîné le récent bond du pays dans de nouveaux cas.

Le sondage a révélé que 58% des républicains s’attendent à ce que les vaccins fonctionnent bien contre les nouvelles variantes, tandis que 81% des démocrates ont exprimé leur confiance. Parmi les Américains non vaccinés, 64% ne font pas confiance aux injections pour empêcher la propagation de Delta.

Une étude du gouvernement israélien plus tôt ce mois-ci a révélé que le vaccin Pfizer-BioNTech est efficace à 64% pour prévenir les cas symptomatiques de Covid-19 causés par la variante Delta. Le fabricant de médicaments a revendiqué un taux d’efficacité global de 95%. Biden a déclaré plus tôt cette semaine que, « Vous n’allez pas attraper Covid si vous avez ces vaccins. »

Mais les infections parmi les Américains vaccinés ont augmenté au milieu de la propagation de la variante Delta. En fait, il y a eu de tels cas parmi le personnel de la Maison Blanche, mais l’attachée de presse de Biden, Jen Psaki, a refusé vendredi de dire aux journalistes le nombre de soi-disant « percée » infections.

La plupart des Américains non vaccinés étant fermement ancrés dans leur décision, certains experts en santé publique appellent à des mesures plus strictes pour forcer les gens à se faire vacciner. Le Dr Anthony Fauci, conseiller médical en chef de Biden, a appelé les gouvernements locaux, les entreprises et les écoles à imposer la vaccination, car l’administration ferait face à trop de réactions publiques si elle essayait de rendre les injections obligatoires.

L’ancien conseiller Covid-19 de la Maison Blanche, Andy Slavitt, a suggéré jeudi dans une interview à CNN que les travailleurs et les étudiants non vaccinés devraient être obligés de passer des tests quotidiennement, à leurs propres frais, pour prouver qu’ils ne sont pas infectés. Faire venir les gens une heure avant le travail ou les cours pour passer un test Covid-19 et payer pour cela incitera plus d’Américains à « prendre l’option de se faire vacciner », argumenta-t-il.





Aussi sur rt.com

« La carotte ne fonctionnera plus »: un directeur de CNN déclare dans un e-mail divulgué que les États-Unis devraient repenser la campagne de vaccination « carotte contre bâton »







« Nous devrions vraiment réfléchir sérieusement à la question de savoir si les écoles, les lieux de travail, les agences gouvernementales devraient dire : « Hé, si vous venez ici, vous devez être vacciné, et si vous ne l’êtes pas, vous devez montrer que vous avez un test négatif chaque jour », dit Slavitt.

