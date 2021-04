Un professeur agrégé noir dans une université de Caroline du Nord a triomphé d’un conseiller municipal sournois lorsque – après avoir refusé à plusieurs reprises de l’appeler «médecin» – le conseil l’a renvoyé à l’unanimité et l’a accusé de racisme.

Carrie Rosario, professeure agrégée à l’Université de Caroline du Nord à Greensboro, a été surprise mais s’est sentie justifiée d’apprendre que le conseil municipal avait voté à l’unanimité la destitution du conseiller municipal Tony Collins pour ce que son collègue Sharon Hightower a qualifié d’abus de son « privilège blanc » mardi.

« Par respect, j’aimerais que vous m’appeliez par le nom par lequel je vous demande de m’appeler, »Rosario a imploré Collins pendant la réunion de quatre heures après avoir refusé à plusieurs reprises de se référer à elle par son titre désiré. Rosario est titulaire d’un doctorat en santé publique et, bien que son nom soit apparu sans titre honorifique lors de la réunion du conseil de Zoom, Collins a semblé se faire un devoir de ne pas répondre à sa demande, comme l’ont observé Rosario et un autre membre du conseil.





En tant que partenaire chez Collins & Galyon General Contractors, le travail de Collins semblait être impliqué dans la demande de Rosario de reconsidérer l’effet du changement de zonage en cours de discussion, suggérant une autre raison possible pour les mauvaises manières de Collins envers le professeur. Rosario a affirmé que le projet de réaménagement risquait « nuire à la qualité de notre eau potable » et « ne pas faire de quartier sûr pour moi là où il existe actuellement en tant que quartier sûr.«

Après que Collins ait qualifié à plusieurs reprises le résident de Greensboro de «Carrie« Avec une touche notable de suffisance, insistant quand elle a tenté de l’interrompre à nouveau que »ça n’a pas vraiment d’importance, ”Rosario a soutenu que“ça compte pour moi, » ajouter « être irrespectueux en tant que commissaire en parle vraiment très négativement. »

Collins a insisté plus tard sur le fait qu’il n’avait aucune intention de manquer de respect à Rosario, mais Hightower a fait valoir au reste du conseil que l’entrepreneur avait délibérément armé son « privilège blanc« Contre elle, a déclaré Hightower à McClatchy News, selon l’Observer, déclarant qu’un tel comportement était »ne sera pas toléré. »

« En tant que femme noire, je ne vais pas voir une autre femme noire traitée de cette manière», A poursuivi Hightower.

Rosario n’était pas au courant que ce drame se déroulait après la réunion, déclarant aux médias locaux qu’elle était «choqué»Et a appelé la décision du conseil«une bonne surprise. » Elle a saisi le «moment propice à l’enseignement» pour souligner que «les femmes noires, quel que soit leur niveau d’éducation, sont systématiquement rejetées et négligées ou jugées dans notre société. »

Les actions de M. Collins étaient la preuve des microagressions auxquelles nous sommes régulièrement confrontés en essayant simplement de vaquer à nos occupations quotidiennes.

Rosario a clairement indiqué qu’elle pensait que Collins voulait lui manquer personnellement de respect, notant qu’elle se sentait « blessé, bouleversé, en colère » et cela « racisme systémique« Était la raison pour laquelle elle l’a utilisée »docteur« Titre en premier lieu, notant que d’autres craignaient qu’elle ne soit stéréotypée comme »femme noire en colère. »





Collins se serait excusé dans un message vocal mercredi, bien qu’à ce moment-là, il avait déjà été licencié. Il n’était pas le seul commissaire à l’avoir trompée, apparemment – un autre a négligé de l’appeler «docteur»Mais s’est excusée quand elle l’a corrigé.

Hightower surfe sur la vague du futur en ce qui concerne l’étiquette sur le lieu de travail, si le conseil en gestion massif Deloitte est quelque chose à juger. Le mois dernier, la mégacorporation a institué une formation «antiraciste» déclarant que commettre des «microagressions» sur le lieu de travail constituait un délit de licenciement, ajoutant que les employés devaient promouvoir une culture «antiraciste» en défendant «l’équité» et non «l’égalité». La différence consiste apparemment à prendre en compte les «barrières et privilèges historiques et systémiques» de certains groupes ethniques, de genre ou raciaux – dont il faudrait demander à certains pour découvrir à quel individu appartenait, une question qui pourrait elle-même être considérée comme une microagression – indiquant une spirale perfide de pièges vers le bas que l’on ne veut pas glisser.

Néanmoins, ne pas adhérer à laantiraciste« Les politiques peuvent amener un employé à »conseils verbaux», Des sessions de recyclage obligatoires, ou encore le cheminement vers un autre emploi. Des écoles comme l’Université de Virginie ont également embarqué dans le train de la microagression, un étudiant en médecine tentant de comprendre ce qu’est réellement une microagression, pour se voir ordonner de quitter le campus après une dispute déconcertante et kafkaïenne.



