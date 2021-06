Bataille des habitants du bas dans le groupe C

«Nous avons une compréhension complète au sein de l’équipe. Nous connaissons les tâches qui nous attendent et des mots supplémentaires ne sont pas nécessaires. L’équipe se prépare mentalement », a déclaré Shevchenko aux journalistes.

« C’est un tournoi vraiment important. Ce n’est pas chaque année que nous arrivons à la phase de groupes du Championnat d’Europe, donc chaque joueur comprend l’importance de chaque match et a la responsabilité de son propre jeu et du jeu de l’équipe. Nous n’avons donc pas besoin de mots supplémentaires.

Shevchenko a déclaré que l’atmosphère dans son équipe était bonne et qu’ils ne sous-estimeraient pas leurs adversaires, qui disputent leur premier tournoi majeur en tant que nation indépendante.

Danemark vs Belgique

Le Danemark accueille jeudi la Belgique la mieux classée au monde à l’Euro 2020, le traumatisme de l’effondrement de Christian Eriksen étant toujours à vif. Cinq jours après qu’Eriksen eut besoin d’un traitement médical d’urgence pour le réanimer au stade Parken de Copenhague, le Danemark affronte la Belgique, leader du Groupe B, qui cherche à passer d’une défaite 1-0 contre la Finlande.

« Ce sera très émouvant de revenir au Parken, nous nous attendons à un soutien incroyable de nos fans et de tout le pays », a déclaré l’entraîneur du Danemark Kasper Hjulmand. « Nous devons être prêts pour cela et utiliser cette énergie de manière positive. »

Les supporters danois applaudiront une minute à la 10e minute pour soutenir Eriksen, qui reste dans un hôpital voisin mais se porte « bien » après avoir subi un arrêt cardiaque lors du match d’ouverture de son équipe.

La Belgique, qui passera à la phase à élimination directe en cas de victoire, a récupéré Kevin De Bruyne des fractures faciales qu’il a subies lors de la finale de la Ligue des champions le mois dernier.

Pays-Bas vs Autriche

Les Pays-Bas de Frank de Boer ont marqué leur retour sur la scène après une absence de sept ans avec une victoire 3-2 sur l’Ukraine à Amsterdam le week-end dernier. Et maintenant, ils peuvent faire les 16 derniers s’ils gagnent vendredi. Il s’agissait de leur première victoire en Championnat d’Europe depuis 2008 et une autre victoire contre l’Autriche à la Johan Cruyff Arena dans le groupe C leur assurera une place au prochain tour.

Le défenseur de la Juventus Matthijs de Ligt reprendra sa place sur le côté après avoir raté le premier match en raison d’un problème à l’aine.

L’Autriche, quant à elle, sera privée de Marko Arnautovic, suspendu d’un match par l’UEFA pour avoir insulté un joueur nord-macédonien lors de sa victoire 3-1 à Bucarest.

Il s’agissait de la toute première victoire de l’Autriche à l’Euro et maintenant, ils savent aussi qu’une victoire les mènera aux huitièmes de finale.

