La tête de série Ash Barty espère continuer sa course réussie à l’Open d’Australie alors qu’elle se rendra sur le terrain pour affronter son compatriote Aussie Daria Gavrilova.

Barty a déclaré qu’elle avait hâte de se rendre sur le terrain contre son coéquipier de la Fed Cup, prédisant que ce serait un « ripper ».

«Ce sera un défi», a déclaré Barty.

La tête de série Ash Barty (photo) sera prête à mettre fin à une autre course australienne lorsqu’elle affrontera Daria Gavrilova au deuxième tour de l’Open jeudi après-midi.

Daria Gavrilova est sur la voie du retour après de graves problèmes de pied. Photographié jeudi avant son match de deuxième tour contre Barty

«J’apprécierai – j’aime toujours me tester contre d’autres Australiens.

Gavrilova, sur la piste du retour après de graves problèmes de pied, sera déterminée à éclipser Danka Kovinic, qui n’a remporté que 10 points lors de son deuxième tour 6-0 6-0 face à Barty.

Barty, 24 ans, a pris un an de congé du tennis en 2020 au milieu de la pandémie, et a plutôt passé du temps avec ses chiens et jouer au golf.

Son retour en a été un pour les livres, perdant seulement 10 points lors de son match de premier tour contre Danka Kovinic à Melbourne Park.

Barty et Gavrilova mènent une charge de sept Australiens en simple jeudi, dont Thanasi Kokkinakis, Samantha Stosur, Alex de Minaur, Chris O’Connell et Alexei Popyrin.

Stosur, qui a remporté mardi sa première victoire en simple à Melbourne Park depuis 2015, affronte l’Américaine Jessica Pegula.

La championne en titre et quatrième tête de série Sofia Kenin rencontrera la vétéran estonienne Kaia Kanepi, qui a remporté le seul match précédent, sur la Margaret Court Arena, après la 11e tête de série suisse Belinda Bencic et la Russe Svetlana Kuznetsova.

Les Tchèques Karolina Pliskova et Danielle Collins, sixième têtes de série, sont les premières au Rod Laver Arena, suivies de Barty et Gavrilova.

L’Américain Coco Gauff, 16 ans, affronte l’Ukraine Elina Svitolina, cinquième tête de série, deux fois quart de finale de l’Open d’Australie

Rafael Nadal, quant à lui, poursuit sa quête du 21e titre majeur du record masculin avec un match de deuxième tour contre l’Américain Michael Mmoh lors de la séance nocturne.