Bataille de Vinicius Jr, Erling Haaland en tant que City, Madrid vise à rejoindre l’Inter en finale

champions, Los Blancos entrent dans ce match après une victoire 1-0 sur Getafe, mais ils ont cédé le titre de la Liga à Barcelone. Ayant déjà remporté la Copa del Rey, après avoir battu Osasuna, Madrid voudra terminer la campagne en beauté en remportant ce qui serait un 15e titre sans précédent en Ligue des champions.

D’un autre côté, Man City poursuit un triplé cette saison et bien qu’ils n’aient pas encore levé d’argenterie jusqu’à présent cette campagne, l’équipe de Guardila est bien placée en Premier League pour défendre sa couronne de ligue et verrouillera les cornes avec Manchester United dans le Finale de la FA Cup plus tard ce mois-ci. Les Sky Blues entrent dans ce match après une victoire 3-0 sur Everton.

En ce qui concerne les nouvelles de l’équipe, les hommes d’Ancelotti ont reçu un coup dur car Eduardo Camavinga s’est blessé contre Getafe et le Français s’est rarement trompé de pied depuis qu’il a commencé à jouer à l’arrière gauche. Le Real Madrid espère que l’adolescent pourra récupérer à temps, sinon, David Alaba devrait commencer comme arrière latéral tandis que les géants de la Liga devraient accueillir Eder Miltao pour le match retour après avoir purgé une suspension lors du précédent affrontement en la capitale espagnole.

Pour Manchester City, il n’y a pas de problème de blessure et Guardiola est susceptible d’aligner un XI à pleine puissance avec la responsabilité d’Erling Haaland de marquer des buts après avoir été tenu à distance par la défense madrilène au match aller.