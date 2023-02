Bataille de succession de Jerry Lee Lewis: la querelle sur le ranch du Mississippi de la légende du rock tardif laisse la famille dans les limbes juridiques

L’icône du rock ‘n’ roll Jerry Lee Lewis était un pionnier de l’industrie de la musique et a laissé un héritage plus grand que nature lorsqu’il est décédé en 2022 à l’âge de 87 ans.

Aussi connu sous le nom de “The Killer” pour son personnage sauvage, Lewis avait un style de vie tout aussi unique, et à un moment donné dans les années 70, il a cédé plus des 2/3 des droits de propriété de son ranch du Mississippi à son meilleur ami et directeur de tournée, Cecil Harrelson. Sr. L’autre tiers a été garanti par un cabinet d’avocats.

Harrelson Sr. est décédé en 2012 et, dans son testament définitif, il a accordé à ses trois enfants le produit de la vente du ranch à la condition que le domaine ne puisse être vendu qu’à la mort de Lewis. L’interprète de “Great Balls of Fire” est décédée en octobre.

Une bataille juridique sur la propriété de 30 acres semble ne faire que commencer, cependant, car le fils de Lewis, Jerry “Lee” Lewis III, qui vit actuellement dans le ranch avec ses fils, a reçu un avis d’expulsion et a reçu l’ordre de quitter le domaine. alors que la famille Harrelson lançait des plans pour vendre le terrain de Nesbit, Mississippi.

“Mon père m’a dit beaucoup de choses sur ce qui se passerait à sa mort”, a déclaré Lee en exclusivité à Fox News Digital. “J’ai l’impression qu’il m’a dit ça pendant presque toute ma vie, et je n’ai toujours pas l’impression qu’il m’a préparé à ce que je traverse en ce moment.”

“Les gens qui s’en prennent à moi contre ceux dont il m’a dit qu’ils viendraient à moi – ce n’est pas du tout la même chose. Cela me surprend beaucoup”, a-t-il ajouté.

Le défunt musicien country a vécu une vie controversée et s’est marié sept fois et a eu six enfants. À un moment donné, il était marié à sa cousine, Myra Gale Brown.

Cecil est également devenu une famille lorsqu’il a épousé la sœur cadette de Jerry, Linda Gail Lewis. Linda et Cecil ont eu trois enfants – Cecil Harrelson Jr., MaryJean Ferguson et Annie Marie Dolan.

Peu de temps après la mort de Lewis, un site Web a été créé avec des photos du domaine, indiquant que “le ranch Jerry Lee Lewis sera vendu” comme une “opportunité de développement ou la maison de rêve des fans”.

La liste comprend un “étang empoissonné, deux étangs, des dépendances, un appartement indépendant et une piscine”, en plus de la maison du regretté pianiste. Les acheteurs potentiels pourraient choisir une “option de développement hybride” dans laquelle le terrain serait utilisé pour construire une communauté fermée ou un lieu de villégiature, présenté comme une “opportunité unique dans une vie”.

Lee croyait que le ranch serait protégé et qu’il maintiendrait la maison de la famille Lewis après la mort de son père. Il a été choqué de découvrir que ses cousins ​​se sentaient différemment.

“D’après ce que j’ai compris, le site Web a été lancé le 25 novembre”, a déclaré Lee. “Ce n’est même pas un mois complet après son décès.”

Lee a découvert le site Web sur les réseaux sociaux alors qu’il était au travail et a affirmé que Harrelson Jr. avait tenté d’en tirer un “rapide” en tentant d’expulser Lee de la maison de la famille Lewis.

“Ce n’est pas leur héritage et leur histoire”, a-t-il déclaré.

Lee a insisté sur le fait que le souhait de Harrelson Jr. de transformer le ranch en un musée Jerry Lee Lewis et une destination musicale n’est pas la façon dont son père aurait “voulu les choses en ce moment”.

“Vous auriez à faire tellement de travail”, a-t-il déclaré. “Nous l’avons ouvert pour des tournées à plus d’une occasion. Peut-être qu’un jour nous le referons parce que je sais que c’est quelque chose qu’il a toujours aimé, avoir des groupes autour de la maison. Mais pour le moment, nous devons le garder pour pouvoir pour le protéger.”

La confusion de Lee a commencé lorsqu’il a supposé qu’il reprenait le domaine à la mort de son père. Dans le testament définitif de Lewis, il a déclaré que Lee devrait reprendre la propriété familiale, mais Lewis n’avait aucun droit de propriété légal sur le ranch.

“En fin de compte, mon père ne m’aurait pas légué ma maison familiale en pensant que ce ne serait pas la nôtre. Cela n’a aucun sens.”

Cependant, Lee est optimiste quant à rester dans la maison avec ses fils et à poursuivre l’héritage que son père a travaillé si dur pour construire. Il a créé une campagne de financement participatif dans l’espoir de pouvoir acheter la propriété une fois qu’elle sera mise en vente.

“Dans d’autres discussions entre nos avocats, il semble qu’ils aient accepté de nous laisser rester jusqu’à ce que la propriété soit vendue”, a écrit Lee sur la campagne.

Il a écrit que son père “espérait que le Ranch resterait dans la famille malgré les difficultés financières, les divorces et les tragédies”.

“Il a demandé l’aide de son ami et ancien beau-frère Cecil Harrelson pour le faire – choisissant de mettre le ranch dans un domaine viager avec le reste à l’oncle Cecil pour le protéger. Malgré les récits contraires, mon père n’a jamais voulu que la propriété soit transmise à Cecil et à ses héritiers.”

Lee a souligné: “Conformément aux souhaits de mon père, il m’a laissé le ranch dans ses dernières volontés et testament.”

La famille Harrelson a contesté la campagne dans une déclaration publiée sur son propre site Web et a également affirmé qu’une action en justice civile était en cours.

“Lee (et d’autres proches de lui) ont choisi de déformer les faits encore et encore”, ont-ils écrit. “Les tentatives de dénigrer notre père et de nuire à la vente de la propriété en faisant de fausses déclarations, et d’induire en erreur les officiers de justice avec de fausses informations ont conduit à des procédures judiciaires longues et coûteuses pour prendre possession. Cela nous a conduits à demander la restitution en la forme d’un procès civil. TOUTES les parties impliquées seront nommées dans cette action. Avec une documentation accablante, nous sommes convaincus que l’affaire sera tranchée en notre faveur.

Les Harrelson n’ont pas immédiatement renvoyé la demande de commentaires de Fox News Digital.

Lewis, trois fois lauréat d’un Grammy Award, a été intronisé au Temple de la renommée de la musique country le 16 octobre. Il avait 34 succès country parmi les 20 meilleurs entre 1968 et 1981, selon la Country Music Association.

“C’est mon père, et au cœur de cela, mon père est aussi Jerry Lee Lewis”, a déclaré Lee.

“C’est la chose la plus folle à laquelle vous puissiez penser. Vous savez, quand vous êtes enfant, vous pensez:” C’est juste mon père. C’est un grand musicien. Ensuite, vous vieillissez un peu et vous vous dites : « Eh bien, ce type a créé une forme d’art et a changé le monde. »”