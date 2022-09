Bataille de la succession d’Anne Heche: Son fils Homer Laffoon porte de nouvelles accusations contre James Tupper au milieu d'”attaques personnelles”

Le fils d’Anne Heche, Homer Laffoon, a déposé des documents judiciaires à Los Angeles affirmant que son ex-partenaire, James Tupper, avait commis des “attaques personnelles” avant une première audience au cours de laquelle Laffoon cherchera à s’établir comme exécuteur testamentaire de sa succession.

Heche est décédé le 11 août de “blessures par inhalation et thermiques” à la suite d’un accident de voiture à Mar Vista, en Californie, la semaine précédente. Son mode de décès a été répertorié comme un accident dans un rapport publié par le médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles.

Peu de temps après sa mort, Homer, son fils de 20 ans issu de son mariage avec Coley Laffoon, a demandé à être nommé administrateur de sa succession, qui a encore une valeur inconnue et devra subir une expertise judiciaire pour établir sa valeur.

Dans les nouveaux documents d’objection, Homer, défini comme le “requérant”, a tenté de rencontrer Tupper avant la prochaine audience du 11 octobre “afin d’éviter ce qui peut être qualifié au mieux d’attaques personnelles sans fondement contre le requérant et de poursuites judiciaires frivoles”.

LE FILS D’ANNE HECHE, HOMER, CHERCHE UN RÔLE PRINCIPAL DANS SON PLAN SUCCESSORAL APRÈS QUE L’ACTRICE FINUE SERAIT DÉCÉDÉE SANS TESTAMENT

Fox News Digital a contacté les représentants de Laffoon et Tupper pour commentaires.

Laffoon affirme que plusieurs tentatives ont été faites pour confirmer avec Tupper, avec qui Anne est sortie pendant 11 ans, s’il y avait des objections à sa demande de lettres de dépôt d’administration spéciale, qui nécessitait une “attention immédiate” après la mort subite de Heche. Laffoon a été nommé requérant, qui expire à la date de l’audience.

“Malgré de multiples demandes, M. Tupper et son conseiller juridique n’étaient pas disposés à divulguer ou à discuter du fondement des objections de M. Tupper”, indiquent les documents.

ANNE HECHE MEMOIR “CALL ME ANNE” EST SORTI EN JANVIER

Tupper, qui a également un fils de 13 ans, Atlas, avec Heche, affirme qu’un e-mail envoyé par Heche en 2011 est sa “volonté”. Cependant, le document indique que “l’e-mail ne constitue ni un testament olographe ni un testament formel devant témoin.

“L’e-mail présenté à la Cour en tant que “testament” du défunt par M. Tupper ne répond pas aux exigences d’un testament olographe valide car la signature et les dispositions matérielles ne sont pas écrites à la main par le défunt.”

Les codes d’homologation exigent que deux témoins officiels signent ou reconnaissent le testament. “Ici, l’e-mail n’est pas signé et n’a pas de témoins abonnés”, indique le document. “En tant que tel, l’e-mail n’est pas considéré comme un testament formel devant témoin.”

Le formulaire juridique a poursuivi en suggérant “qu’il n’était pas rare” que Heche envoie des e-mails lorsqu’elle “était confrontée à l’incertitude”, et a détaillé un événement similaire lorsqu’elle a reçu un diagnostic de COVID-19 en 2020.

“Ce document, qui ne peut pas être qualifié de testament au même titre que l’e-mail joint à l’objection, ne fait aucune référence à M. Tupper, ce qui n’est pas surprenant compte tenu de leur rupture acrimonieuse en 2018”, indique le document.

LE FILS D’ANNE HECHE REND HOMMAGE APRÈS LA MORT DE SA MÈRE: J’ESPÈRE QUE MA MAMAN N’A PAS DE DOULEUR ‘

Laffoon a contesté l’affirmation de Tupper selon laquelle il n’avait eu aucun contact avec son demi-frère avant la mort de sa mère.

“Le pétitionnaire a fait de son mieux dans les circonstances pour maintenir le contact avec son frère depuis la mort de leur mère mais, en tant que parent gardien d’Atlas, les actions agressives et manipulatrices de M. Tupper envers le pétitionnaire ont rendu difficile pour le pétitionnaire d’interagir régulièrement avec Atlas. “, ont indiqué les journaux.

“Si nécessaire, plusieurs parties désintéressées peuvent témoigner que M. Tupper est devenu irrationnellement agressif et menaçant depuis l’accident du défunt et l’introduction de la procédure d’homologation (qui n’aurait pas dû être considérée comme un dépôt contradictoire). En outre, il est évident pour le requérant que M. Tupper examine les SMS d’Atlas et répond au pétitionnaire sous le couvert d’être Atlas.

“Ces actions et tactiques de la part de M. Tupper font qu’il est exceptionnellement difficile pour le requérant de maintenir une relation étroite et privée avec son frère.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

En “geste de bonne foi et dans un esprit de compromis”, Homer est prêt à “déposer une caution d’un montant de 20 000 $ et à déposer tous les actifs liquides de la succession dans des comptes bloqués, sous réserve de retrait uniquement”.

Heche a été retiré de l’assistance respiratoire le 14 août après avoir été déclaré en état de mort cérébrale à la suite d’un accident de voiture la semaine précédente.

Elle a subi une “lésion cérébrale anoxique grave” et est restée “dans le coma” sous soins médicaux au Grossman Burn Center de West Hills pour avoir l’opportunité de faire don de ses organes par l’intermédiaire de la OneLegacy Foundation.

“Ça a longtemps été son choix de faire don de ses organes , et elle est maintenue sous assistance respiratoire pour déterminer si certaines sont viables », a confirmé sa représentante, Holly Baird, à Fox News Digital à l’époque.

“Je l’aimais et elle me manque et je le ferai toujours”, a déclaré l’ex-mari Coley Laffoon dans une vidéo publiée sur Instagram. L’ancien couple a été marié de 2001 à 2009. “Homer va bien. Il est en deuil, bien sûr. C’est dur, c’est vraiment dur comme tout le monde peut l’imaginer. Mais il est entouré de sa famille, et il est fort et il ira bien.

“Anne est probablement – ​​j’aimerais penser qu’elle est exempte de douleur et qu’elle apprécie ou expérimente la suite de son voyage”, a ajouté Laffoon. “Elle est arrivée chaude et elle avait beaucoup à dire.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Elle a été incinérée et ses cendres seront placées dans un mausolée au Hollywood Forever Cemetery.

Dans une déclaration à l’Associated Press, Homer a déclaré que lui et son frère, Atlas, “sont convaincus que notre mère aimerait le site que nous avons choisi pour elle ; c’est beau, serein et elle sera parmi ses pairs d’Hollywood”.

Heche a trouvé le succès sur petit écran dans des feuilletons dans les années 1980 et a dépeint des jumeaux dans “Another World”, ce qui lui a valu un Daytime Emmy Award et deux Soap Opera Digest Awards.

Elle est devenue célèbre sur grand écran à la fin des années 90 pour ses rôles principaux aux côtés de Johnny Depp dans “Donnie Brasco”, avec Harrison Ford dans “Six Days, Seven Nights” et dans le remake de “Psycho” de Gus Van Sant.