Bataille de la Formule 1 pour le siège final de 2023: Haas devrait choisir entre Mick Schumacher et Nico Hulkenberg

Mick Schumacher et Nico Hulkenberg se battent pour un siège F1 2023 avec Haas

La bataille pour le dernier siège de Formule 1 sur la grille 2023 semble être un combat direct entre Mick Schumacher et Nico Hulkenberg, Haas espérant prendre une décision avant la fin de la saison.

Les neuf autres équipes – à condition que Logan Sargeant obtienne suffisamment de points de super licence pour rejoindre Williams – ont finalisé leurs alignements de pilotes pour l’année prochaine et donc tous les yeux sont rivés sur Haas, Schumacher n’ayant plus la certitude qu’il semblait autrefois sceller une autre chance aux côtés de Kevin. Magnussen.

Schumacher, le fils de la légende de la F1 Michael, a été stable mais pas spectaculaire depuis ses débuts très attendus en F1 en 2021, et a également attiré les critiques de son équipe pour ses nombreux accidents.

L’un des principaux atouts de l’Allemand, quant à lui, était qu’il était un junior Ferrari, mais le joueur de 23 ans perd ses liens avec Ferrari, les fournisseurs de moteurs et principaux partenaires de Haas, à la fin de cette année.

Schumacher est toujours considéré comme le favori pour le siège mais, avec Magnussen qui l’a à la fois surclassé et surclassé, le patron de Haas, Guenther Steiner, a récemment admis qu’il était “50-50” s’il resterait avec l’équipe ou non.

“Pour moi, il ne s’agit plus d’une course, d’un tour”, a déclaré Steiner RTL. “Pour moi, il s’agit de ce qu’il y a de mieux pour l’équipe Haas à moyen et long terme.

“Il s’agit de savoir qui dirige l’équipe de manière stable vers l’avenir”.

Steiner aurait également déclaré au point de vente allemand que c’était entre seulement Schumacher et Nico Hulkenberg.

Hulkenberg, 35 ans, est un nom bien connu en F1 et un pilote très respecté avec 181 départs en course à son actif. Il était généralement considéré comme malchanceux de perdre son siège Renault en 2020 et depuis lors, il est resté en F1 en tant que pilote de réserve pour Racing Point puis Aston Martin, suppléant dans cinq courses au cours des trois dernières années.

Les spéculations le liant à Haas n’ont fait qu’augmenter depuis la confirmation que Stoffel Vandoorne quittait son rôle de réserve chez Mercedes pour occuper un poste similaire chez Aston Martin, ouvrant apparemment la porte à la sortie de Hulkenberg.

Steiner, tout en recherchant le “moyen à long terme”, a également clairement indiqué qu’il souhaitait que son prochain pilote soit un leader.

“Mick a de l’expérience, évidemment c’est sa deuxième année en Formule 1”, a-t-il déclaré.

“Mais est-ce suffisant pour faire avancer l’équipe ? Nous avons besoin de leadership à partir de ce poste. Et ce sont toutes les choses que j’évalue, c’est la chose la plus importante. Comment pouvons-nous faire avancer l’équipe ?”

Steiner a ajouté sur Schumacher : “Je dois m’occuper de toute l’équipe et voir si Mick est l’élu.

“Nous devons nous occuper de notre équipe pour l’avenir, puis nous prendrons le pilote que nous voulons dans la voiture et nous pensons pouvoir continuer à développer l’équipe. Donc, si c’est Mick, c’est Mick, et si c’est quelqu’un sinon, c’est quelqu’un d’autre.”