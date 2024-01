Batadrava Than en Assam demande à Rahul Gandhi de ne pas visiter le sanctuaire pendant la cérémonie de Pran Pratishtha

Le 21 janvier, la direction de Batadrava Than en Assam demandé Le chef du Congrès, Rahul Gandhi, reportera sa visite au sanctuaire le 22 janvier, prévue lors de la cérémonie Ram Lalla Pran Pratishtha de Ram Mandir à Ayodhya. Gandhi devait visiter le sanctuaire le matin du 22 janvier dans le cadre de son Bharat Jodo Nyay Yatra.

Le monastère de Vaishnav, situé sur le lieu de naissance du vénéré saint assamais Srimanta Sankardeva, s’attend à ce qu’un grand nombre de fidèles visitent le temple donné à Bhagwan Shri Ram Lalla Pran Pratishtha prévu le 22 janvier 2024 à Bhavya Ram Mandir à Ayodhya. L’administration du temple a demandé à Gandhi de reporter sa visite à 15 heures afin de pouvoir accueillir correctement le chef du Congrès. Cependant, le Congrès tient absolument à visiter le temple conformément à son calendrier.

Le président du comité de gestion de Batadrava Than, Jogendra Narayan Dev Mahanta, a déclaré dans un communiqué qu’il y aurait des défis logistiques si Gandhi se rendait comme prévu. Il a déclaré : « Environ 10 000 personnes sont attendues au sanctuaire demain. Compte tenu de cela, nous préférons la visite de M. Gandhi après 15 heures pour éviter des difficultés lors du processus d’accueil. Le comité a en outre assuré qu’il était prêt à offrir à Gandhi un accueil grandiose s’il venait à l’heure suggérée par l’administration du Temple. Ils en ont également fait part aux autorités administratives locales.

La demande du Satra à Rahul Gandhi de reporter la visite après que le CM de l’Assam Himanta Biswa Sarma a critiqué le député du Congrès pour avoir prévu de visiter le sanctuaire lors de la cérémonie Ram Mandir Pran Pratishtha. Il a exhorté Gandhi à réfléchir aux implications plus larges de sa visite qui a coïncidé avec la cérémonie Ram Mandir Pran Pratishtha.

Himanta Biswa Sarma a déclaré que Rahul Gandhi essayait de créer une compétition entre deux lieux religieux, Ram Mandir et Batadrava Than, affirmant que ce n’était pas souhaitable. Il a déclaré qu’il ne pouvait y avoir de compétition entre Lord Ram et Sankardev, un saint vénéré comme une icône dans l’État. “Nous demanderons à Rahul Gandhi de ne pas visiter Batadrava lundi lors de la cérémonie de consécration du temple Ram, car cela refléterait l’Assam sous un mauvais jour”, a déclaré le ministre en chef lors d’une conférence de presse à Guwahati.

Le CM a déclaré avoir lu un rapport selon lequel lorsque le Premier ministre Narendra Modi participera à la cérémonie de consécration à Ayodhya, Rahul Gandhi sera présent au satra de Batadrava en Assam, ajoutant que cela montre l’Assam sous un mauvais jour. « C’est une fausse projection. Il n’y a pas de concurrence entre Ram et Sankardeva et lorsque l’attention de la nation se porte sur Ayodhya, elle ne devrait pas être inutilement détournée vers l’Assam. Nous lui serons reconnaissants s’il évite d’aller au satra pendant le Pran Pratistha du Temple Ram », a-t-il déclaré.

De plus, Sarma a noté que Rahul Gandhi n’a pas été invité par le monastère et qu’il a lui-même programmé la visite le 22 janvier au matin. Il a ajouté que Rahul Gandhi devrait reporter la visite. Cependant, il a déclaré qu’il ne rendait aucun ordre à ce sujet, car le Congrès prétendrait alors qu’il mettait des obstacles au yatra.

CM Himanta Biswa Sarma a également déclaré que le parti du Congrès avait choisi des zones sensibles pour le Yatra lors de la cérémonie de Pran Pratishtha. Il a déclaré que l’itinéraire traverse des zones dominées par les minorités de Morigaon, Jagiroad et Nellie, ce qui aurait pu être évité. “Ces zones sont sensibles et je ne peux exclure toute situation d’ordre public. C’est pourquoi des commandos seront déployés le long des routes sensibles des zones dominées par les minorités qui seront prises par le Yatra de Rahul Gandhi le 22 janvier”, a-t-il déclaré.

Le CM a également noté que des personnes d’une communauté particulière rejoignent le yatra du Congrès et qu’il ne s’agit pas d’un événement laïc. Il a dit que visiter le Batadrava Than avec ce genre de partisans lors de la cérémonie du Pran Pratishtha à Ayodhya pourrait causer des problèmes et qu’il devrait donc visiter le vénéré Satra à un moment différent.

Malgré les demandes formulées par l’administration du temple et CM Sarma, le Congrès est catégorique quant à la visite du temple conformément au calendrier initial. Le secrétaire général du Comité du Congrès indien, Jairam Ramesh, a insisté sur le fait qu’il n’y avait aucune tentative de donner une couleur politique à la visite du temple de Gandhi. Il a dit que Gandhi visiterait le temple dans la matinée et continuerait son BJNY à travers le district de Morigaon et jusqu’à Meghalaya.

Bharat Jodo Nyay Yatra

Bharat Jodo Nyay Yatra ou BJNY ou Bharat Jodo Yatra 2.0 est un voyage de 66 jours que le chef du Congrès Rahul Gandhi a entrepris avec plusieurs dirigeants et partisans du Congrès. L’objectif est de rassembler le soutien du parti pour les prochaines élections de Lok Sabha. Cependant, comme BJY n’a pas réussi à rassembler le soutien, comme en témoignent les résultats des élections législatives dans cinq États en décembre de l’année dernière, ce Yatra pourrait connaître un sort similaire. Le voyage a débuté à Manipur le 14 janvier 2024 et devrait couvrir le Nagaland, l’Assam, le Meghalaya, le Bengale occidental, le Biar, le Jharkhand, l’Odisha, le Chhattisgarh, l’Uttar Pradesh, le Madhya Pradesh, le Rajasthan, le Gujarat et le Maharashtra. Alors que Gandhi parcourait la majeure partie de BJY, les dirigeants du Congrès faisaient la suite principalement sur les véhicules.