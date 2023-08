Bat-flips, bagarres et bobbleheads – José Bautista revient sur la carrière épique des Blue Jays avant la cérémonie

José Bautista estime que les saisons 2015 et 2016 des Blue Jays de Toronto lui ont procuré le plus de joie dans sa carrière remplie de faits saillants. Cependant, huit ans plus tard, la façon dont la série de championnats de la Ligue américaine 2015 s’est terminée contre les Royals de Kansas City pique toujours.

Avant que Bautista ne soit ajouté au niveau d’excellence des Blue Jays ce week-end, le cogneur à la retraite a évoqué son parcours de 10 ans à Toronto lors d’une conférence téléphonique avec les médias mardi.

« Quand je regarde en arrière, 2015 est celle qui s’est en quelque sorte échappée », a admis Bautista, qui a maintenant 42 ans et réside dans sa maison de la région de Tampa Bay, consacrant son temps à être un père dévoué à plein temps pour ses quatre filles.

« En raison de tous les ajouts que nous avons faits à cette date limite, nous avons pris feu en seconde période après avoir oscillé autour de .500. Nous avons remporté un nombre ridicule de matchs en seconde période.

« En 2016, nous avons eu beaucoup de mecs cognés. En ayant des conversations avec des gars dans le passé, nous avions une meilleure chance 1/8en 2015 3/8. C’est donc celui-là que tout le monde a été un peu plus déçu à la fin. Mais nous avons apprécié. Ce furent les deux années les plus amusantes de jouer au baseball de toute ma vie.

À la traîne dans les matchs de l’ALCS 3 à 2, Bautista a frappé un circuit de deux points en huitième manche pour égaliser le match 6 3-3 avec son deuxième aller-retour ce jour-là. Mais les Royals ont marqué le feu vert en fin de manche.

Au neuvième, les Blue Jays ont placé les coureurs aux premier et troisième rangs sans aucun retrait. Mais ils n’ont pas réussi à encaisser le point égalisateur, le match se terminant sur un terrain de Josh Donaldson à la troisième place.

Dans la série précédente contre les Texas Rangers, Bautista a claqué son mémorable circuit de trois points lors de la septième manche du match 6 pour placer Toronto devant 6-3 pour de bon jusqu’au match décisif.

Le circuit de 3 points de Jose Bautista donne une avance de 6-3 aux Jays L’explosion de Bautista à la 7e manche était sa 2e des séries éliminatoires et a brisé une égalité 3-3 dans le match

Avant de commencer son trot autour des bases, Bautista a retourné sa batte, au grand désarroi des Rangers.

Une figurine de Bautista, capturant ce moment mémorable de l’histoire des Blue Jays, sera présentée aux partisans qui entreront au Rogers Center samedi. »

« Cela fait presque 10 ans, étonnamment, et j’ai eu beaucoup de conversations et fait beaucoup d’interviews et discuté avec des fans à ce sujet », a déclaré Bautista, dont la batte du moment se trouvait à quelques mètres dans son bureau à domicile. alors qu’il parlait du circuit. « C’est un grand souvenir. C’est un grand moment, et finalement, je pense que c’est pourquoi nous pratiquons ce sport, pour créer de bons souvenirs à travers le divertissement que nous offrons comme forme de divertissement. »

Bautista est arrivé à Toronto en provenance de Pittsburgh dans un échange qui a envoyé Robinzon Diaz aux Pirates. Le 15e anniversaire de l’accord est le 21 août, un échange que les Blue Jays ont fait en raison d’une blessure à l’épaule subie par le futur Hall of Famer Scott Rolen.

Bautista a ensuite représenté les Blue Jays dans six matchs des étoiles. Il a établi le record de franchise en une saison avec 54 circuits en 2010 pour mener la Ligue majeure de baseball et a également claqué 43 circuits en tête de la MLB en 2011.

Seul le Temple de la renommée Carlos Delgado, avec 336, a frappé plus de circuits dans l’histoire des Blue Jays que les 288 de Bautista.

Jose Bautista salue la foule de Toronto lors de l’envoi du Rogers Centre Lors du dernier match potentiel de Jose Bautista en tant que Blue Jay à Toronto, 47 000 fans ont montré leur appréciation pour ses 10 ans en tant que Jay.

Au cours de ses 15 ans de carrière (2004-2018), Bautista a réalisé 344 circuits, 975 points produits et 1 496 coups sûrs, ayant également joué pour Tampa Bay, Kansas City, Baltimore, New York Mets, Atlanta et Philadelphie.

Bautista a conclu qu’il était le plus fier de faire partie d’un groupe qui a repoussé les Blue Jays dans un concurrent. Jusqu’en 2015, Toronto n’avait pas participé aux séries éliminatoires depuis son championnat consécutif de la Série mondiale en 1993.

« En tant que groupe, nous avons pu raviver l’amour pour la franchise qui existe non seulement à Toronto, mais partout au Canada », a déclaré Bautista.

« Au moment de ma sortie, 10 ans plus tard, il avait, selon moi, considérablement augmenté. »