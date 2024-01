Baste Duterte demande à Marcos de démissionner

Le maire de la ville de Davao, Sebastian « Baste » Duterte, a défié le président Ferdinand « Bongbong » Marcos Jr. de démissionner lors d’un discours prononcé dimanche après-midi à Davao City.

Dimanche, dans un reportage du 24 Oras Weekend de la télévision régionale GMA Rgil Relator, le maire s’exprimait devant des responsables du gouvernement de la ville de Davao et des partisans de Duterte réunis lors d’un forum des dirigeants où le principal sujet de discussion était l’initiative populaire (IP).

S’exprimant en bisaya, Duterte a mis le président Ferdinand « Bongbong » Marcos Jr. au défi de démissionner de son poste de directeur général.

“M. Président, si vous n’avez pas d’amour ou n’avez aucune aspiration pour votre pays, démissionnez », a déclaré Duterte.

« Vous êtes paresseux et vous manquez de compassion… Toutes ces choses qu’il provoque en opprimant le peuple. Alors là, il donne la priorité à la politique, à l’auto-préservation de leur vie politique. Ils ne font pas leur travail en premier », a ajouté Duterte.

Duterte a également accusé les gens derrière l’IP de l’utiliser pour rester au pouvoir.

Le maire a plutôt déclaré que les programmes de l’administration précédente – celle de son père, l’ancien président Rodrigo Duterte – devraient être poursuivis, y compris la campagne contre les drogues illégales.

Après sa tirade, le maire n’a pas donné plus de détails sur les raisons pour lesquelles il a dit ces choses à propos de Marcos. Duterte a plutôt déclaré qu’il y avait une instabilité au sein du gouvernement, mais n’a pas donné plus de détails.

Lors de son discours lors du rassemblement de prière, Duterte a adressé un message quelque peu inquiétant au président Marcos.

« Juste un simple message concernant Pangulo : désormais, avant d’aller vous coucher, pensez aux Romanov. Pensez à Benito Mussolini et à sa femme. Et pensez à ce qui vous est arrivé en 1986 et peut-être reconsidérerez-vous la direction que vous prenez.

Le maire faisait référence à des personnages historiques qui ont connu un destin tragique : le dernier empereur russe, le tsar Nicolas II de la maison des Romanov et sa famille ont été exécutés par leurs ravisseurs communistes en 1918.

Mussolini ou Il Duce (Leader), était un dictateur et fasciste italien allié d’Adolf Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Après avoir été limogé par le roi d’Italie alors qu’il était à la tête du pays, Mussolini et sa maîtresse, Clara Petacci, ont tenté de s’enfuir vers la Suisse neutre. Au lieu de cela, ils ont été capturés par des partisans qui les ont exécutés pour crimes de guerre. Leurs corps ont ensuite été pendus la tête en bas à une station-service et profanés par une foule en colère.

GMA Integrated News a contacté Malacanang pour connaître sa réaction aux commentaires de Duterte.

Vic Rodriguez, ancien secrétaire exécutif de Marcos et Davao, membre du Congrès du 1er district et ancien président de la Chambre des représentants Pantaleon Alvarez, a également pris la parole lors de l’événement.

L’ancien président Duterte devrait assister dimanche soir à un rassemblement de prière au parc Rizal, dans la ville de Davao.

La vice-présidente Sara Duterte, qui avait déjà assisté au rassemblement de lancement de Bagong Pilipinas à la tribune Quirino à Manille, devrait également assister à la réunion. —RF, GMA Actualités intégrées